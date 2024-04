Do 1500 zł dostaną rodzice małych dzieci. Rząd pracuje nad trzema świadczeniami. Babciowe, żłobkowe i RKO w jednym programie.

Rządzący nie ustają w zachęcaniu rodziców małych dzieci do podejmowania aktywności zawodowej. Katalog przysługujących im uprawnień i świadczeń ułatwiających pogodzenie ról zawodowych z rodzicielskimi wciąż ewoluuje. Obecnie toczą się prace nad trzema nowymi świadczeniami.

Rząd pracuje nad programem Aktywny rodzic

W Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa ta ma stanowić część systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi. Ustawa wprowadzi trzy świadczenia wspierające rodziców małych dzieci w aktywności zawodowej:

- Aktywni rodzice w pracy,

- Aktywnie w żłobku,

- Aktywnie w domu.

Będą one tworzyły program Aktywny rodzic.

Aktywni rodzice w pracy – 1500 zł przez 24 miesiące

Świadczenie Aktywni rodzice w pracy będzie przysługiwało aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia, przy czym ustawodawca określi poziom lub rodzaj aktywności zawodowej, która będzie do niego uprawniała. Ma ono wynosić 1500 zł i będzie przysługiwało przez 24 miesiące. Rodzice będą mogli sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia.

Aktywnie w żłobku – 1500 zł

Świadczenie Aktywnie w żłobku zastąpi obecne tzw. żłobkowe. Zamiast przysługujących obecnie 400 zł dopłaty do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, rodzice będą mogli otrzymać 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Aktywnie w domu – 500 zł przez 24 miesiące

Z kolei świadczenie Aktywnie w domu będzie odpowiednikiem funkcjonującego obecnie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się skorzystać ze świadczeń Aktywni rodzice i Aktywnie w żłobku. Oznacza to, że świadczenie to będą mogli otrzymać np. rodzice, którzy nie będą aktywni zawodowo, a ich dziecko nie będzie przebywało w instytucji opieki. Inaczej niż obecnie w przypadku RKO, świadczenie to będzie można uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. Wysokość świadczenia to 500 zł i będzie ono przysługiwało przez 24 miesiące.

Co istotne, przepisy będą przewidywały możliwość zmiany jednego świadczenia nie drugie, jeśli zmieni się sytuacja rodziny. Zmian będzie można dokonywać wielokrotnie.