Rodzicom kończy się czas na skorzystanie z ważnego uprawnienia. Pozostał już tylko kilka tygodni. Sprawdź, czy o tym pamiętasz.

Katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem w ostatnich latach systematycznie się powiększa. Jednak im starsze jest dziecko, tym mniej uprawnień przysługuje rodzicom. Warto więc pamiętać o tych niewielu, z których rodzice mogą skorzystać także na starsze dzieci.

Czym jest ulga na dziecko?

Ulga na dziecko jest ulgą podatkową, z której Polacy korzystają najczęściej. Jak podało Ministerstwo Finansów, w rozliczeniach za 2022 r. skorzystało z niej prawie 5.000.000 podatników, a kwota odliczona to aż 7.000.000.000 zł. Ma ona formę odliczenia od podatku i podatnicy mogą z niej skorzystać w ramach rocznego rozliczenia podatku, które należy złożyć w terminie do końca kwietnia. Pozostało już niewiele ponad miesiąc na dopełnienie tego obowiązku, a jednocześnie, na skorzystanie z przysługującego rodzicom uprawnienia. Warto o tym pamiętać, bo podatnicy mogą odliczyć po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie oraz 2700,00 zł na czwarte i kolejne.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Aby móc skorzystać z ulgi, podatnik w trakcie roku podatkowego musi wykonywać w stosunku do dziecka władzę rodzicielską albo pełnić funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo sprawować opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W przypadku podatników posiadających jedno dziecko, warunkiem skorzystania z ulgi jest także to, aby dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, a w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota 112.000 zł dochodu.

Czy można skorzystać z ulgi na pełnoletnie dziecko?

Co do zasady ulga na dziecko przysługuje na małoletnie dzieci. Jednak pod pewnymi warunkami ustawodawca dopuszcza również skorzystanie z niej w odniesieniu do pełnoletnich dzieci. Możliwość ta dotyczy:

1) pełnoletniego dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2) dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

W tym drugim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku – pełnoletnie dziecko nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub określonych w art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy udziałów lub akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 19.061,28 zł. Ta kwota to dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, która w 2023 r. wynosiła 1588,44 zł).