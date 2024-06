Darmowe zajęcia w wakacje 2024. To oni otrzymali granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Już niedługo w wielu miejscach w Polsce ruszą darmowe zajęcia wakacyjne 2024. Sto podmiotów otrzymało granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Darmowe zajęcia w wakacje 2024

Rozpoczęły się wakacje, a dorośli, młodzież i dzieci ruszyli na wypoczynek. Niestety nie wszyscy. Jak zagospodarować czas młodych ludzi, jeśli planujemy urlop dopiero w drugiej połowie wakacji albo z uwagi na stan domowego budżetu nie zaplanowaliśmy go w ogóle? Warto pamiętać o ofercie, na którą organizatorzy otrzymali dofinansowanie, dzięki czemu jest ona darmowa. Jednym ze źródeł takiego dofinansowania jest program Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju Wakajcyjna AktywAKCJA. Wsparła ona swoimi grantami 100 projektów, które są:

- skierowane do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności,

- dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej,

- zawierają element edukacji ekologicznej,

- są bezpłatne dla uczestników.

Lista obejmuje aż 100 grantobiorców

Lista grantobiorców została opublikowana pod adresm https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

Każdy może na niej sprawdzić czy i jaka organizacja z jego okolicy otrzymała dofinansowanie i jaką ofertę w związku z tym przygotowała dla dzieci i młodzieży. W wielu miejscach są jeszcze przyjmowane zgłoszenia na zajęcia letnie, np. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy do 15 lipca 2024 r. przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku od 7 do 13 lat na zajęcia letnie „Wakacyjnie, zdrowo i sportowo”. W ramach zajęć będą się odbywały warsztaty ekologiczno-edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty z technologii 3d, czy warsztaty kulinarne.

Z kolei Gminna Biblioteka w Rejowcu zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat do udziału w wakacyjnych warsztatach plastyczno-teatralnych, które będą odbywały się od 1 do 12 lipca. Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce zorganizuje 3 lipca „Dzień Aktywności Fizycznej z Wakacyjną AktywAKCJĄ”. W programie znalazły się konkurencje sportowe, tory przeszkód, poczęstunek i upominki.

Beneficjentów programu jest aż 100 i tylko nieliczni otrzymali mniej niż 5000 zł dofinansowania. Warto więc przejrzeć listę organizacji, które w poszczególnych lokalizacjach będą osiągały cele określone przez PFR skupiające się na:

- promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;

- wsparciu lokalnych społeczności i instytucji;

- walce ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;

- wparciu finansowym wartościowych inicjatyw społecznych.