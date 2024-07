Zmiany w terminarzu wypłat 800 plus. Sprawdź, czym zaskoczy cię lipiec 2024 r. Data przelewu zmieni się trzykrotnie.

Przelewy 800 plus są wykonywane transzami i trafiają na konta uprawnionych w ściśle określonych terminach. Jednak w terminarzu wypłat zdarzają się zmiany. Tak właśnie jest w lipcu 2024 r.

W czerwcu 2024 r. rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy dla świadczenia wychowawczego nazywanego potocznie 800 plus. To w tym miesiącu zaszło też najwięcej zmian w terminach wypłaty świadczenia, co miało związek z terminami składania przez uprawnionych wniosków. Jednak również lipcowy terminarz wypłat może zaskoczyć i warto mu się przyjrzeć, bo są w nim aż trzy nadprogramowe zmiany.

Przelewy 800 plus są wykonywane transzami i trafiają na konta uprawnionych w ściśle określonych terminach, które przypadają 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia miesiąca. Termin, do którego uprawniony zostanie przypisany na początku okresu rozliczeniowego, pozostaje dla niego aktualny aż do końca maja kolejnego roku.

Sobota i niedziela zmieniają termin wypłaty

Warto zwracać uwagę na to, w jakich dniach tygodnia przypadają poszczególne terminy wypłaty i czy będzie możliwość ich dotrzymania. W lipcu 2024 r. termin wypłaty przypadający na 7 dzień miesiąca wypadnie w niedzielę, a co za tym idzie, wypłata zostanie zrealizowana już 5 lipca. Analogiczna sytuacja będzie 14 lipca, który również wypada w niedzielę. Przesunięcie wypłaty na 12 lipca sprawi, że tego dnia będzie miała miejsce wypłata świadczeń z dwóch terminów – 12 i 14 lipca. Zmiana będzie też konieczna przy wypłacie 20 dnia miesiąca, który to dzień przypadnie w lipcu w sobotę – przelewy zostaną zrealizowane w piątek 19 lipca.

Świadczenie Rodzina 800 plus jest głównym narzędziem państwa mającym wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci. Choć wciąż mówi się o zmianie zasad jego przyznawania, nie będą one jeszcze dotyczyły bieżącego okresu rozliczeniowego. Wnioski o przyznanie świadczenia na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można było składać od lutego 2024 r. Ciągłość w wypłatach była zapewniona tym rodzicom, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia. Jeśli zrobili to w czerwcu, pieniądze wraz z wyrównaniem trafią na ich konta najpóźniej do końca sierpnia. Jeśli jednak ktoś się zagapił i nie złożył wniosku przed 1 lipca 2024 r., nie otrzyma już wyrównania za czerwiec. Odmienne zasady przyznawania świadczeń dotyczą tylko nowonarodzonych dzieci, których rodzice mają 3 miesiące od chwili ich narodzin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.