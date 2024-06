2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Od 1 października 2024 r. Przepisy już uchwalone i opublikowane.

2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Od 1 października 2024 r. Program Aktywny Rodzic został już uchwalony, a przepisy są opublikowane. Po uwzględnieniu świadczenia 800 plus, rodzice mogą dostać 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Aktywny rodzic dostanie większe wsparcie - przepisy już uchwalone

Program Aktywny Rodzic stanowi część systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi i wprowadzi w tym celu trzy świadczenia wspierające rodziców małych dzieci w aktywności zawodowej: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Od października 2024 r. rodzice najmłodszych dzieci będą mogli liczyć, przy uwzględnieniu 800 plus, nawet na 2300 zł wsparcia co miesiąc. Przepisy zostały już uchwalone i opublikowane.

Jeszcze więcej świadczeń dla rodziców najmłodszych dzieci

Aktywni rodzice w pracy – to świadczenie będzie przysługiwało aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Ma ono wynosić 1500 zł i będzie przysługiwało przez 24 miesiące. Rodzice będą mogli sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia.



Aktywnie w żłobku – to świadczenie zastąpi obecne żłobkowe. Zamiast przysługujących rodzicom obecnie 400 zł dopłaty do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, rodzice będą mogli otrzymać 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki.



Aktywnie w domu – to świadczenie będzie odpowiednikiem funkcjonującego obecnie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się skorzystać ze świadczeń Aktywni rodzice i Aktywnie w żłobku. Oznacza to, że świadczenie to będą mogli otrzymać np. rodzice, którzy nie będą aktywni zawodowo, a ich dziecko nie będzie przebywało w instytucji opieki. Świadczenie będzie można uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. Wysokość świadczenia to 500 zł i będzie ono przysługiwało przez 24 miesiące.

