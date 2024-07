1800 zł stypendium miesięcznie przez rok. Dla maturzystów roku szkolnego 2024/2025. Na rozwój sportowy. Sprawdź, dla kogo.

1800 zł stypendium miesięcznie przez 12 miesięcy. Dla maturzystów roku szkolnego 2024/2025. Wystarczą dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Podczas naboru trzeba je udokumentować.

Stypendium sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendium Sportowych Marzeń – to przedsięwzięcie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i jej Fundatora – Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., które zostało zainicjowane w związku z obchodami jubileuszu 15-lecia istnienia Fundacji. Jest to program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2024/2025 będą kontynuowali naukę w klasie maturalnej i mają udokumentowane osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu.

Stypendium w łącznej wysokości 21.600 złotych, wypłacane przez 12 miesięcy po 1800 złotych otrzyma 30 uczestników Programu, którzy spełniają następujące warunki:

REKLAMA

są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc obywatelami innego państwa posiadają Kartę Polaka; czynnie uprawiają wskazane dyscypliny indywidualnych sportów olimpijskich, w których w ostatnich dwóch latach zdobyli udokumentowane, znaczące osiągnięcia sportowe; osiągnęli „dobre” wyniki w nauce, tj. posiadają średnią ocen w roku szkolnym 2023/2024, nie niższą niż 4.0; uzyskali minimum „dobrą” ocenę z zachowania w roku szkolnym 2023/2024; aktualnie nie pobierają stypendium od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, sportowych pochodzących od instytucji publicznych, klubów i Związków Sportowych ).

Dyscypliny sportowe brane pod uwagę to: gimnastyka (sportowa/na trampolinie/artystyczna),

jeździectwo (konkurs/przeszkody/ujeżdżanie),

kajakarstwo (slalom/sprint),

BMX (freestyle/racing),

kolarstwo (górskie/szosowe/torowe),

skoki do wody,

maraton pływacki,

pływanie,

zapasy (styl klasyczny/styl wolny),

badminton,

boks,

golf,

judo,

karate,

lekkoatletyka,

łucznictwo,

pięciobój nowoczesny,

podnoszenie ciężarów,

skateboarding,

strzelectwo,

surfing,

szermierka,

taekwondo,

tenis stołowy,

tenis ziemny,

triathlon,

wioślarstwo,

wspinaczka sportowa,

żeglarstwo,

biathlon,

skeleton,

łyżwiarstwo (figurowe/szybkie, shorttrack),

biegi narciarskie,

kombinacja norweska,

narciarstwo alpejskie,

narciarstwo dowolne,

skoki narciarskie,

snowboarding,

saneczkarstwo;

Podczas naboru trzeba udokumentować osiągnięcia

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2024 r. i zakończy się 9 września 2024 r. Składa się je za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Lotto. Celem programu jest m.in. przygotowanie młodych, uzdolnionych sportowców do rozpoczęcia kariery w szeroko rozumianym otoczeniu świata sportu. Składają wniosek o przyznanie stypendium, należy dołączyć do niego skany dokumentów:

potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych:

zdobycie miejsc 1-5 w Mistrzostwach Polski, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia złożenia wniosku w odpowiedniej kategorii wiekowej oraz/lub;

udział w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia złożenia wniosku, w odpowiedniej kategorii wiekowej;