Dzień dobry,

Jeden z warunków które trzeba spełnić by otrzymać to świadczenie jest okrutny niesprawiedliwy i ohydny żeby nie powiedzieć dosadniej. Chodzi o warunek ukończenia 55 lat kobiety w chwili śmierci współmałżonka. Proszę mi wytłumaczyć czym się różni Emerytka mająca np. najniższą emeryturę która w chwili śmierci męża miała skończone 55 od emerytki mającej tak samo niską emeryturę tylko że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata? Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy a drugą państwo zostawia samą sobie. Nie dość że wcześniej odeszła nablizsza osoba to jeszcze okazuję się że nie w tym czasie co powinna, a przecież daty śmierci się nie wybiera. Tak że jak piszecie Państwo o sprawiedliwości to w tej sprawie nie ma jej wcale. A politycy którzy ustalili takie ograniczenie powinni karnie za to odpowiedzieć a nie jeszcze chwalą się tym bublem i podnoszą ludziom ciśnienie. Mam nadzieję że ktoś głośno zwróci uwagę na ten warunek i się z tego nasi ustawodawcy wycofają.