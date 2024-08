Jak w prosty sposób sprawdzić czy otrzymasz świadczenie z nowego programu "Aktywny rodzic"? Zapytaj u źródła. ZUS uruchamia dyżury telefoniczne. Dowiedz się wszystkiego na temat świadczeń aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu.

Sprawdź, czy otrzymasz świadczenie z programu "Aktywny rodzic"

Szukasz informacji o nowym programie „Aktywny rodzic”? Chcesz bezpośrednio, u źródła dowiedzieć się jak możesz skorzystać ze wsparcia ZUS, gdy pracujesz i wychowujesz małe dziecko? Wszystkiego będzie można się dowiedzieć telefonując do ZUS.

We wrześniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji u ekspertów, którzy wiedzą wszystko na temat nowego programu. - To nowy program, który w swoim zamierzeniu ma pomóc rodzicom godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi do lat trzech - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Aktywny rodzic - jakie świadczenia?

Rzeczniczka wyjaśnia, że dla pracujących rodziców przeznaczone jest świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie „Aktywnie w żłobku”, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.

- Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie „aktywnie w domu”, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

ZUS wysłał pisma do rodziców

ZUS zakończył wysyłkę pism do rodziców, którzy już są beneficjentami programów dla rodzin takich jak np. dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy.

Aktywny rodzic - dyżury telefoniczne

- We wrześniu uruchamiamy na dolnym Śląsku dyżury telefoniczne. Wystarczy w wymienionym dniu i godzinie zatelefonować żeby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące programu – zapewnia Kowalska-Matis.

Najbliższy dyżur już 4 września. ZAPRASZAMY

4.09. (Środa) w godz. od 10: 00 do 12: 00 - nr tel. 75 646 88 56

9.09. (Poniedziałek) w godz. od 10: 00 do 12: 00 - nr tel. 76 852 57 02

12.09. (Czwartek) w godz. od 10: 00 do 12: 00 - nr tel. 76 819 57 59

24. 09. (Wtorek) w godz. od 9.00 Do 11.00 – Nr tel. 75 646 86 63