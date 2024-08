Korepetycje z polskiego, matematyki i angielskiego. Czy nauczyciel w roku 2024/25 udzieli darmowych korepetycji po lekcjach? Od 1 września 2022 r. nauczyciele obowiązani są do realizowania godzin dostępności. Czy dotyczy to wszystkich placówek? Ile godziny w tygodniu nauczyciele muszą poświęcić na godziny dostępności?

Obowiązek realizowania godzin dostępności ma każdy nauczyciel samorządowej szkoły czy placówki oświatowej bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy. W art. 42, ust. 2f. Karty nauczyciela określono w jakim wymiarze nauczyciel obowiązane jest do dostępności w szkole. Wprowadzenie godzin dostępności dla uczniów i rodziców wprowadziła nowelizacja ustawy o Karcie Nauczyciela. Zaczęły one obowiązywać od 1 września 2022 r.

Obowiązek realizacji godzin dostępności nałożono na nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przez organy administracji rządowej. Obowiązek realizowania godzin dostępności ma każdy nauczyciel, bez względu na zajmowane stanowisko. Obowiązku godzin dostępności nie muszą realizować nauczyciele szkół, przedszkoli oraz placówek publicznych nie samorządowych, a także niepublicznych.

Obowiązek realizacji godzin dostępności

Nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu, bądź w wyższym wymiarze godzinowym obowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, obowiązany jest on do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni.

W ustawie nie zostało doprecyzowane dokładnie jak mają wyglądać godziny dostępności. Wskazano jednak, że w trakcie godziny dostępności nauczyciel odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub dla ich rodziców. Za spędzanie czasu w szkole w ramach godzin dostępności nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą, mają to być godziny, które powinny zostać zrealizowane w ramach 40-godinnego wymiaru pracy, jakim objęci są pracownicy. Godziny te nie wliczają się do pensum.