Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?

Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Ważny jest minimalny próg aktywności zawodowej. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje na dziecko, które nie zostało objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo przez dziennego opiekun. Pobierać je mogą aktywni zawodowo matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, bądź osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

Minimalny próg aktywności zawodowej

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje w przypadku, gdy zarówno osoba ubiegająca się o świadczenie "aktywni rodzice w pracy" lub otrzymująca to świadczenie, jak i osoba wspólnie z nią wychowująca dziecko, z tytułu aktywności zawodowej podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy, której łączna wysokość wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Można wskazać drugiego rodzica dziecka, małżonka, bądź inną osobę, z którą zgodnie z oświadczeniem mieszkasz i wychowujesz dziecko.

Ważne Od 1 lipca 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4300 zł.

Podstawa, od której są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego z nich, nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 30 proc. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnego obniżenia składek.

Minimalny próg aktywności zawodowej: rodzic samotnie wychowujący dziecko

Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie musi wykazywać aktywności zawodowej drugiego rodzica. Rodzica samodzielnie wychowującego dziecko dotyczy wymóg aktywności zawodowej z podstawą składek emertytalnych i rentowych nie niższą niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - w wysokości 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wniosek o świadczenie "aktywni rodzice w pracy" należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej – ZUS pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. Świadczenie będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.