Dziś ostatni dzień na wniosek o 300+ tak, aby wypłata nastąpiła jeszcze w 2024 roku

Czy na pewno złożyłeś wniosek o 300+? Jeśli nie, warto zrobić to dziś. Ostatni dzień października gwarantuje wypłatę świadczenia z ZUS w ciągu 2 miesięcy, a więc do końca grudnia 2024 roku. Złożenie wniosku o jeden dzień później oznacza wypłatę już w 2025 roku.

Wniosek o 300+ w 2024 roku

300+ to świadczenie z programu Dobry start, które należy się każdemu dziecku rozpoczynającemu rok szkolny na tzw. wyprawkę w wieku do 20. roku życia albo do ukończenia 24. roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek o 300 zł można było składać już od 1 lipca. Najpóźniejszy termin na złożenie wniosku to 30 listopada 2024 roku. Pozostał już tylko jeden miesiąc. Warto sprawdzić, czy na pewno dokument został złożony.

Wniosek do końca października a wypłata w 2024 roku

Zasadą jest, że złożenie wniosku o 300 plus w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę do 30 września. Natomiast późniejsze terminy, poczynając od 1 września do 30 listopada, wiążą się z wypłatą świadczenia z ZUS do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że dziś mamy ostatni dzień gwarantujący wypłatę 300 zł do końca tego roku. Jeśli rodzicom zależy na otrzymaniu pieniędzy w 2024 roku, trzeb się śpieszyć. Elektroniczna forma złożenia wniosku ułatwia to zadanie.

Kiedy wypłata 300 +?

Czy można liczyć na szybszą wypłatę świadczenia "Dobry start"? Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis to potwierdza. Formalnie ZUS ma 2 miesiące na wypłatę 300+, ale faktycznie można spodziewać się wcześniejszego przelewu na konto. Lepiej jednak nie zwlekać do końca listopada. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo wypłaty już w 2025 roku.

Wniosek o 300 + online

Wniosek o przedmiotowe świadczenie może złożyć:

matka,

ojciec,

opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny dziecka.

Wniosek o 300 plus składa się online:

