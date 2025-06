400 zł na ucznia w wieku do 24 lat na rok szkolny 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 rodzice i opiekunowie dzieci uczących się mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia finansowego. Jednym z nich jest 300 zł z programu „Dobry Start”, drugim zaś 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przysługującego w ramach zasiłku rodzinnego.

300 zł na ucznia w wieku do 24 lat w roku szkolnym 2025/2026

Świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane w ramach programu „Dobry Start”, przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością wiek ten wydłuża się do 24 lat. Pieniądze można otrzymać również na dzieci przebywające w pieczy zastępczej, jednak w tym przypadku świadczenie wypłacane jest rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych. Warto pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. „zerówkę”. Dodatkowo, w przypadku dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie może być przyznane dopiero od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Komu przysługuje 300+?

Świadczenie z programu „Dobry Start” przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

We wniosku należy podać:

dane wnioskodawcy i dziecka (lub dzieci),

oświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły,

w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – informację o orzeczeniu,

numer konta bankowego do wypłaty świadczenia.

300 zł z programu „Dobry Start”: kiedy wypłata w roku szkolnym 2025/2026?

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do 30 września 2025 roku. Po 30 listopada wnioski będą rozpatrywane jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tym terminie.

100 zł dodatku na nowy rok szkolny 2025/2026

Drugim świadczeniem, o które mogą ubiegać się rodziny z dziećmi, jest jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje on osobom pobierającym zasiłek rodzinny. Dodatek ten może otrzymać matka lub ojciec dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny, a także osoba ucząca się. Co istotne, świadczenie to dotyczy nie tylko dzieci uczęszczających do szkoły, lecz także tych, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty można złożyć przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia – lub w wersji papierowej w odpowiednim urzędzie, w zależności od miejsca zamieszkania. Może to być urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej bądź inne miejsce wyznaczone przez gminę, na przykład centrum świadczeń. Warto pamiętać, że dodatek 100 zł to tylko jedno z kilku świadczeń przysługujących rodzinom pobierającym zasiłek rodzinny. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dobrze jest sprawdzić, jakie jeszcze formy wsparcia mogą przysługiwać.