Wniosek o 300 plus przez bank to jeden ze sposobów, jaki mogą wybrać rodzice, ubiegający się o świadczenie.

300 plus – kto może złożyć wniosek?

W tym roku wnioski o świadczenie dobry start, nazywane potocznie „300 plus” składa się wyłącznie elektronicznie. Rodzice mogą to zrobić przez:

portal Emp@tia;

PUE ZUS;

bankowość elektroniczną.

Ważne! Osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni, osoby uczące się i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych mogą złożyć wniosek tylko za pomocą PUE ZUS.

Co do zasady wniosek o świadczenie dobry start składa jedno z rodziców. Gdy oboje opiekują się dzieckiem i złożą dwa wnioski, to świadczenie zostanie wypłacone temu z nich, który zrobił to jako pierwszy.

Jeżeli jednak dziecko jest - zgodnie z orzeczeniem sądu – pod opieką naprzemienną obojga z rodziców, to każdy z nich może złożyć wniosek. W takiej sytuacji każdy z rodziców otrzyma świadczenie w wysokości 150 zł.

Gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jak złożyć wniosek o 300 plus przez bank?

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków uzyskamy na stronie internetowej konkretnego banku:

PKO Bank Polski SA (https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/e-urzad/wniosek-dobry-start-przez-internet/) Inteligo (https://inteligo.pl/e-urzad/wniosek-dobry-start/);

Bank Pekao SA (https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/program300/);

mBank SA (https://www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/uslugi/300/);

ING Bank Śląski SA (https://www.ingbank.pl/dobry-start);

Alior Bank SA (https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/uslugi/e-urzad/dobry-start.html);

Bank Pocztowy SA (https://www.pocztowy.pl/indywidualni/dobry-start-300-plus/);

Credit Agricole Bank Polska SA (https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/dobry-start#wniosek);

Bank Millennium SA (https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/millenet-dla-klientow-indywidualnych-biznes/program-dobry-start);

Getin Noble Bank SA (https://www.getinbank.pl/program-dobry-start);

Nest Bank SA (https://www.nestbank.pl/uslugi/300-plus.html);

SGB Bank SA (https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/dobry-start/);

Bank BPS SA (https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps/wniosek-w-programie-dobry-start);

BNP Paribas Bank Polska SA (https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-internetowa/wniosek-dobry-start);

Kasa Stefczyka (https://www.kasastefczyka.pl/);

SKOK Śląsk (https://skok.slask.pl/program-300dobry-start/).

Ważne! Bank nie prowadzi dalszych działań dotyczących obsługi wniosku. Weryfikacją wniosku i wydaniem rozstrzygnięcia zajmuje się bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie załączniki do wniosku o 300 plus?

W wielu przypadkach załączniki nie będą potrzebne.

Rodzice załączają jednak m.in. kopię orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka po opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych powtarzających się okresach, kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, oświadczenia o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności. Cudzoziemcy mogą załączać kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Co w sytuacji, gdy zapomnimy o załączeniu wymaganych dokumentów? Brakujące załączniki można dosłać za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

W tym celu należy zalogować się na swój profil w PUE ZUS, a następnie wejść w zakładkę [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Tam korzystamy w funkcji [Uzupełnij wniosek].

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jak sprawdzić złożony wniosek o 300 plus?

W PUE ZUS można sprawdzić również szczegóły dotyczące złożonego wniosku m.in. kanale wpływu (np. przez bank) czy statusie wniosku (zarejestrowany, prowadzone postępowanie wyjaśniające, pozostawiony bez rozpatrzenia, obsłużony).

Aby to zrobić, rodzice powinni wybrać zakładkę [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca].