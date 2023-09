Sprawdź jaki laptop dostanie uczeń IV klasy. Publikujemy wykaz regionów i modeli dla wszystkich regionów w Polsce

W sumie przekazanych zostanie 394 346 laptopów za kwotę ponad 1mld 149 mln zł. „Laptop dla Ucznia” to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Z laptopów, które otrzymają uczniowie, będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Sprzęt będzie własnością rodziców uczniów, a jego przekazanie następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Dostarczyliśmy już ponad 51 tysięcy laptopów do 1866 szkół.

Wzory umów użyczenia i przekazania sprzętu

„Wzory umów użyczenia i przekazania sprzętu na własność są dostępne na stronie laptopdlaucznia.gov.pl . Organy prowadzące szkoły mogą już zapraszać rodziców do podpisywania tych umów, a co za tym idzie – sprzęt może trafiać już bezpośrednio do czwartoklasistów” – podkreślił minister Cieszyński.

Przekazanie laptopów - kiedy

Dostawy sprzętu na terenie całej Polski odbywają się każdego dnia. „Przekazanie laptopów odbywa się płynnie, biorąc pod uwagę fakt, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane logistycznie. Dzięki temu, że większość gmin w ostatnich dniach dosłała już poprawnie wypełnione umowy, za co bardzo dziękujemy, możemy planować kolejne dostawy” – dodał.

W załączniku poniżej publikujemy listę zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.