Kwotę 1 125 zł w terminie do 14 października 2023 r. muszą wypłacić pracodawcy. Sprawdź dla kogo nagroda! Czy jesteś w grupie uprawnionych?

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda będzie wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r.

