330 zł na ucznia. Termin na złożenie wniosku mija 15 września. Zyskaj dodatkowe środki na zakup materiałów edukacyjnych

Zakaz otwierania korespondencji kierowanej do radnych

Istotą mandatu sprawowanego przez radnego jest kontakt z lokalną społecznością. Mieszkańcy zwracają się do radnych z różnymi sprawami, często bardzo osobistymi. Chociaż korespondencja ta odbywa się za pośrednictwem urzędu, nie jest to typowa korespondencja urzędowa. Jak zatem zorganizować obieg korespondencji, aby ta kierowana bezpośrednio do radnych zachowała poufny charakter?