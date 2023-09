Bon szkolny 2024 r. Ruszają darmowe wycieczki dla uczniów

Bon szkolny – darmowe wycieczki

– Program „Poznaj Polskę” uruchomiliśmy dwa lata temu – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na trasie II Rajdu Martyrologii Poległych Lubelszczyzny w Serokomli. – Ten program cieszy się ogromną popularnością. Za każdym razem, kiedy uruchamialiśmy środki, trwało to kilka godzin, kiedy te środki były już zagospodarowane przez szkoły. Dlatego, widząc popularność tego programu i widząc wielką chęć uczniów we wszystkich szkołach poznawania Polski, zdecydowaliśmy, że dołożymy zdecydowanie więcej pieniędzy i na bazie programu „Poznaj Polskę” utworzymy „Bon szkolny – Poznaj Polskę” – mówił szef MEiN. Minister Edukacji i Nauki poinformował, że w ramach tego programu wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z dofinansowania do wycieczek szkolnych.