To likwidacja gimnazjów przyczyniła się do pogorszenia wyników w badaniu umiejętności uczniów PISA?

Wyniki badania PISA nie satysfakcjonują nauczycieli. Prezes ZNP Sławomir Broniarz winę upatruje w likwidacji gimnazjów. "Dziś musimy dołożyć wszelkich starań, żeby te 20 lat, o które de facto zostaliśmy cofnięci, jeśli chodzi o wyniki, jak najszybciej nadrobić" - powiedział.

Kiepskie wyniki międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2022

W środę na konferencji prasowej w Warszawie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz odniósł się do ogłoszonych we wtorek wyników międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2022.

Pokazały one, że choć we wszystkich trzech obszarach objętych badanie (umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu i rozumowanie w naukach przyrodniczych) wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z Unii Europejskiej, to jednocześnie są one niższe niż w poprzednich edycjach badania.

"Wyniki nie są dla nas dobre. One nie są dla nas satysfakcjonujące. O tym mówią wszyscy nauczyciele" - powiedział Broniarz.

Zwrócił uwagę na to, że "czas przeprowadzenia badania zbiegł się z likwidacją gimnazjów". "Wbrew temu, co mówi była minister edukacji Anna Zalewska, to wynik polskich uczniów w tych badaniach jest konsekwencją tego, co wykonała w ramach pseudo reformy systemu oświaty" - wskazał.

"Spodziewaliśmy się takich wyników - ba, nawet mówiliśmy na konferencjach prasowych, że likwidacja gimnazjów - naszym zdaniem - niestety doprowadzi także do pogorszenia wyników PISA. Choćby z prostej przyczyny - gimnazja kończyły się egzaminem. Ten egzamin był elementem motywującym młodzież do tego, by zintensyfikować wysiłek, lepiej się przygotować do tego, co wiąże się z szansą dostania się do wymarzonej szkoły (ponadgimnazjalnej - PAP)" - powiedział.

Likwidacja gimnazjów przyczyną problemów?

"Minister Zalewska wprowadzając +dereformę+ mówiła, że jest to po to by wyrównywać szanse uczniów. Teraz się okazało, że znacząco przybyło nam uczniów o najgorszych wynikach. Tak więc wyrównania szans nie było" - dodała wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.

"Trzeba się zastanowić nad szkołami branżowymi, bo nie ulega wątpliwości, że sytuacja jest dramatyczna" - podkreślił Broniarz.

Prezes ZNP zwrócił też uwagę, że badania przeprowadzono wiosną ub.r., poprzedziła je pandemia COVID-19, gdy uczniowie byli na edukacji zdalnej. Jak mówił choć nauczyciele dołożyli maksimum starań, by w tym czasie ich praca była jak najbardziej efektywna, to nauczyciele nie mieli wsparcia ze strony rządu w postaci sprzętu, oprogramowania. "Bez tego wyniki nie mogły być lepsze" - ocenił.

"Dziś musimy dołożyć wszelkich starań, żeby te 20 lat, o które de facto zostaliśmy cofnięci, jeśli chodzi o wyniki, jak najszybciej nadrobić" - powiedział.

Czym jest badanie PISA

Badanie PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.

W badaniu PISA 2022 uczestniczyło 81 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 690 tys. Polskę reprezentowało 6011 uczniów z 240 szkół urodzonych w 2006 r. Byli to uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych (47 proc. to uczniowie liceów ogólnokształcących, 40 proc. - uczniowie techników, 12 proc. - uczniowie szkół branżowych I stopnia, 1 proc. - uczniowie szkół podstawowych).

W najnowszej edycji badania PISA średni wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych wyniósł 489 punktów, w rozumienia czytanego tekstu - 489 punktów, a w rozumowaniu w naukach przyrodniczych - 499 punktów.

W poprzedniej edycji badania - PISA 2018 - średni wynik polskich 15-latków, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne to 516 punktów, w rozumieniu czytanego tekstu - 512 punktów, w rozumowaniu w naukach przyrodniczych - 511 punktów.

Badanie PISA 2022 pokazało też, że umiejętności polskich uczniów w zakresie wszystkich trzech badanych dziedzin są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego typu szkoły uczniowie uczęszczają. Według badaczy z Instytutu Badań Edukacyjnych bardzo niepokojące są wyniki uczniów szkół branżowych I stopnia. 66 proc. piętnastolatków uczęszczających do tych szkół ma bardzo niskie umiejętności matematyczne. W przypadku rozumienia czytanego tekstu najniższe wyniki odnotowuje 65 proc. piętnastolatków w szkołach branżowych I stopnia, a rozumowania w naukach przyrodniczych – 55 proc. Wśród uczniów techników przeważają uczniowie charakteryzujący się przeciętnymi umiejętnościami. Najlepsze wyniki osiągają piętnastolatkowie w liceach ogólnokształcących.

W poprzedniej edycji badania - PISA 2018 - uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjów, był to ostatni rocznik uczniów uczący się w tym typie szkół.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

