Koniec z programem laptop dla ucznia? Komisja Europejska ma zastrzeżenia do tego, jak był przygotowany ten program

Druga żona dziadka to nie zawsze twoja babcia. Ale wolne na jej pogrzeb możesz dostać. Sprawdź jak.

Zwolnienie od pracy, które przysługuje pracownikom w przypadku śmierci najbliższych to tzw. urlop okolicznościowy. Obejmuje on swym zakresem niecodzienne zdarzenia, które mają miejsce w życiu pracownika i jego najbliższych. Jednak fakt, że ktoś jest pracownikowi bliski, nie oznacza automatycznie, że przepisy obejmują go swym zakresem. Dla przykładu, żona dziadka, nie musi być babcią pracownika.