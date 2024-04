Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Jak uwzględniać godziny ponadwymiarowe [wyliczenia]

Nauczyciele należą do tej grupy pracowników, którzy mają prawo do nagrody jubileuszowej. Jej wysokość jest uzależniona nie tylko od stażu pracy, ale też od wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę, na które zazwyczaj składa się co najmniej kilka składników. Jednym z nim jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które podlega uwzględnieniu w podstawie nagrody jubileuszowej na innych zasadach niż pozostałe składniki.

W jakiej wysokości nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa? Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.



Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do niej, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, co oznacza, że należy w tym zakresie zastosować zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1455 ze zm.). Co za tym idzie, uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) jednorazowy dodatek uzupełniający.



Nie uwzględnia się natomiast:

1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.



Dodatkowo w § 4 rozporządzenia wskazano, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu. REKLAMA Przykład Nauczyciel nabył 1 lutego 2024 r. prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 30 lat pracy (150% wynagrodzenia miesięcznego). Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze (4550 zł), dodatek za wysługę (910 zł) i dodatek motywacyjny (227,50 zł). Dodatkowo, w poszczególnych miesiącach pojawia się zmienne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Jak w takim przypadku obliczyć prawidłowo wysokość nagrody jubileuszowej?

W przedstawionym przypadku do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej należy wliczyć: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę i dodatek motywacyjny oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Uwzględniając w podstawie godziny ponadwymiarowe, należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu od września 2023 r. do stycznia 2024 r. przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody. Podstawa prawna Podstawa prawna ar. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1455 ze zm.)

