250 zł miesięcznie na ucznia dowożonego. Do 29 każdego miesiąca JST otrzymają środki na uczniów z Ukrainy

Do 29 każdego miesiąca JST otrzymają środki na uczniów z Ukrainy. Jest to wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokument dotyczący podziału środków

Szczegółowe zasady zostały określone w dokumencie pn. „Sposób podziału w roku 2024 środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Dokument zamieszczamy w załączniku pod tekstem.

REKLAMA

Różnice między 2023 a 2024 r.

Jak podaje MEN, utrzymane zostały ogólne zasady podziału środków, które obowiązywały w roku 2023.

Analogicznie do roku ubiegłego:

środki będą naliczane na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO), bez konieczności składania wniosków,

liczebność przeliczana odpowiednimi wagami algorytmu, określonymi w załączniku do rozporządzeń w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku, będzie ustalana w sposób średniomiesięczny,

utrzymane zostają zasady naliczania podwyższonej kwoty na dofinansowanie dzieci w wychowaniu przedszkolnym, z uwzględnieniem waloryzacji,

środki będą przekazywane do samorządów co miesiąc.

250 zł miesięcznie na ucznia dowożonego

Dodatkowo dofinansowane pozostaną dwa zadania:

dowożenie – 250 zł/ miesięcznie na dziecko/ucznia dowożonego;

wychowanie przedszkolne w odniesieniu do dzieci w wieku 2,5-5 lat (na podstawie wag podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci 6-letnie i starsze), z wyjątkiem:

REKLAMA

- dzieci w dodatkowo utworzonych oddziałach w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przez dodatkowo utworzony oddział rozumie się oddział, w którym wszystkie dzieci mają wykazany w systemie informacji oświatowej kraj pochodzenia „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy albo legalny na podstawie innych ustaw, w przypadku przybycia od 24.02.2022 r. w związku z wojną” (na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty środków);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- dzieci nieuwzględnionych w pkt 1 objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach samorządu terytorialnego (na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty środków) spełniających jednocześnie dwa warunki: udział dzieci ukraińskich ogółem w wychowaniu przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wychowaniu przedszkolnym (z wyłączeniem dzieci ukraińskich) w danej jednostce samorządu terytorialnego jest wyższy lub równy 3 proc., oraz liczba dzieci ukraińskich ogółem w placówkach wychowania przedszkolnego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest równa lub wyższa od 9, na które naliczana będzie kwota:

− w styczniu 2024 r. (kwota zostanie naliczona w oparciu o dane za okres 01-31.12.2023 r.) – 10 tys. zł w ujęciu rocznym (833,33 zł miesięcznie),

− w miesiącach kolejnych, poczynając od lutego 2024 r. – 13 tys. zł w ujęciu rocznym (1.083,33 zł miesięcznie).

Sposób naliczania środków

Ten sposób naliczania środków dotyczy także dzieci 6 letnich i starszych w wychowaniu przedszkolnym.

W podziale nie będą uwzględnione dzieci i uczniowie, na których naliczono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2024, np. z powodu braku wykazania w SIO właściwego kraju pochodzenia na dzień 30 września 2023 r.

REKLAMA

Minister Edukacji przekaże do Ministra Finansów, w terminie do 11 dnia miesiąca, podział środków dokonany na podstawie danych wykazanych w SIO za poprzedni miesiąc. Minister Finansów przekaże środki do jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 29 dnia miesiąca.

JST otrzymują wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.z 2023 r. poz. 103, z poźn. zm.

Źródło: SSPAP