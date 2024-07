Rok szkolny 2024/2025. Można dostać 2250 zł dopłaty do nauki angielskiego. Rozpoczął się nabór wniosków.

Dofinansowanie dodatkowych lekcji angielskiego dla uczniów ósmych klas. Ruszył nabór na rok szkolny 2024/2025. Dopłata to 25 zł brutto do godziny lekcji. Program pokryje 50 proc. kosztów wynagrodzenia nauczyciela.

Dodatkowe lekcje angielskiego dla uczniów ósmych klas

Ruszył nabór wniosków do programu Youngster na rok szkolny 2024/2025. Potrwa do 22 lipca 2024 r. W ramach programu 20 szkół podstawowych z małych miejscowości będzie miało szansę otrzymać dofinansowanie do organizacji dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów ósmych klas. Wybór nie jest przypadkowy, a dofinansowanie ma wyraźny związek z egzaminem ósmoklasisty, do którego będą przygotowywali się uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych. Średni wynik z testu ósmoklasisty z języka angielskiego w szkole z 2023 r. oraz 2024 r. jest również jednym z podstawowych kryteriów, które będą miały znaczenie podczas rekrutacji do programu.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku. Dodatkowe zajęcia językowe będą odbywały się przez cały rok szkolny, obejmą łącznie 90 godzin na grupę i będą realizowane w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Program pokryje 50 proc. kosztów wynagrodzenia nauczyciela

Program jest przeznaczony dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców). W ramach programu organ prowadzący szkołę musi zobowiązać się do pokrycia 50 proc. całkowitych kosztów wynagrodzenia nauczyciela. Jego wysokość została określona jako 50 zł brutto, a umowa przewiduje, że odbędzie się 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania, co daje dofinansowanie w wysokości 2250 zł dla grupy. Dodatkowe zobowiązanie dotyczy dowozu uczniów na zajęcia - jeśli istnieje taka potrzeba. Udział w programie mogą zgłaszać gminy, które nie uczestniczyły w nim, począwszy od edycji w roku szkolnym 2018/19. Zrobiono jednak wyjątek dla gmin, w których nauczyciel języka angielskiego uzyskał tytuł YoungMASTER. Również na organie prowadzącym szkołę ciąży obowiązek wskazania nauczyciela, który zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznym i będzie prowadził zajęcia z uczniami.

Jak podano na stronie youngster.pl, drugim kryterium branym pod uwagę (obok średniego wyniku z testu ósmoklasisty z języka angielskiego w szkole z 2023 r. oraz 2024 r.) będzie wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (średnia przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej z 3 ostatnich lat). Zgłoszone szkoły zostaną uszeregowane metodą pozycyjną, przy czym szkoła z gminy o najwyższym dochodzie uzyska 1 pkt, szkoła z gminy o najniższym dochodzie – liczbę punktów odpowiadającą liczbie szkół zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Analogicznie, w przypadku drugiego wskaźnika: szkoła, w której wyniki były najwyższe, otrzyma 1 pkt, szkoła z najniższymi wynikami otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie szkół zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Szkoły, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowane do programu. Jak z tego wynika, premiowane będą wnioski gmin o najniższym wskaźniku podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca oraz te, w których średni wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego w szkole w latach 2023 oraz 2024 był najniższy. Szkoła jest zgłaszana przez organ prowadzący.