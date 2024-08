Wyprawka dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. Ile wydamy na wyprawkę szkolną w nadchodzącym roku szkolnym? Jak będziemy robić zakupy i kiedy? O czym warto pamiętać w trakcie kompletowania wyprawki dla ucznia?

Z badania SW Research dla Empiku przeprowadzonego w dniach 27.06. - 5.07.2024 r. wynika, że prawie połowa rodziców wyda na wyprawkę szkolną więcej, niż otrzymają z dofinansowania "Dobry start". 48 proc. rodziców wskazało, że na wyprawkę szkolną dla jednego ucznia wyda do 500 zł. Tylko 13 proc. z nich, wskazało, że wyda maksymalnie 300 zł. 30 proc. rodziców zamierza wydać na wyprawkę szkolną od 501 do 700 zł, a 22 proc. powyżej 701 zł. 63 proc. rodziców spodziewa się większych wydatków związanych z kupnem wyprawki szkolnej niż w roku szkolnym 2023/2024. Co trzeci rodzic deklaruje, że wyda tyle samo co w ubiegłym roku szkolnym.

REKLAMA

Wyprawka dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: zakupy online czy stacjonarnie?

Z badania wynika, że wszystko zależy od tego, co będziemy kupować. Artykuły piśmiennicze, zeszyty i piórniki rodzice częściej będą kupować w sklepach stacjonarnych. Zaś tornistry i plecaki, częściej zostaną kupione online. Równomiernie ułożyły się odpowiedzi dotyczące zakupu podręczników. Połowa rodziców deklaruje, że zakupi je w sklepach stacjonarnych, a druga połowa deklaruje zakup podręczników online.

Wyprawka dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: kiedy na zakupy

89 proc. rodziców deklaruje, że pójdzie na zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z tego, 42 proc. rodziców najprawdopodobniej już jest po zakupach. 33 proc. planuje zakup wyprawki w najbliższych dniach, a 14 proc. rodziców rozpocznie zakupy tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Tylko 11 proc. rodziców wskazało, że będzie kompletować wyprawkę szkolną po rozpoczęciu roku.

Wyprawka: podręczniki, przybory szkolne, co dalej?

Oprócz podręczników i przyborów szkolnych rodzice zamierzają kupić także inne rzeczy, które przydadzą się dzieciom w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025. Są to m.in. ubrania, buty i kapcie. Rodzice zwrócą także uwagę na doposażenie pokojów uczniów/ kącików do nauki. Zainwestują w sprzęt elektroniczny, w tym: komputery, drukarki, telefony, słuchawki. Rodzice wskazywali także na zakup nowego sprzętu sportowego, w tym zakup hulajnóg, rowerów i deskorolek. Warto w tym miejscu wspomnieć, by pamiętać także o odpowiednim kasku i ochraniaczach.

Wyprawka dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: dofinansowanie

Do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start". Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Osoby, które prawidłowo wypełnią oraz złożą wnioski do końca sierpnia br., otrzymają wypłatę świadczenia najpóźniej 30 września 2024 r. Złożenie wniosku w późniejszym czasie, będzie skutkowało wypłatą świadczenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Dalszy ciąg materiału pod wideo