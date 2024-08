Aktywnie w domu: od 250 zł do 500 zł. ZUS rozsyła pisma ws. nowych świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że rozpoczął wysyłkę pism dotyczących nowego programu. Pisma będzie można odebrać i przeczytać na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Mają one na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka.

ZUS rozsyła pisma ws. nowych świadczeń

Na pismo z ZUS może liczyć każda osoba, która pobiera jedno ze świadczeń dla rodzin. Może to być pobieranie dofinansowania do żłobka, czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. W piśmie znajduje się informacja na temat programu Aktywny Rodzic. Wnioski o świadczenia z tego programu będzie można składać do ZUS od 1 października. Wysyłkę pism ZUS planuje zakończyć 13 sierpnia.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", tzw. babciowe, przewiduje dofinansowanie w kwocie 1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje w wysokości 1900 zł.

Świadczenie "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" wynosi 1500 zł miesięcznie. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje w wysokości 1900 zł. Świadczenie nie może być jednak wyższe niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce. Świadczenie to zastąpi obecnie funkcjonujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Świadczenie "aktywnie w domu"

Świadczenie "aktywnie w domu" wynosi 500 zł. Świadczenie to zastąpi funkcjonujący dotychczas rodzinny kapitał opiekuńczy. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia "aktywnie w domu" ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. czyli w wysokości 250 zł.

