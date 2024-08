W piątek wiceministra edukacji narodowej Joanna Mucha została zapytana o doniesienia "Gazety Wyborczej", która napisała, że 246 szkół w Polsce może zostać zlikwidowanych lub przekształconych. Czy małe szkoły zostaną zlikwidowane lub przekształcone?

W piątek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że 246 szkół w Polsce może zostać zlikwidowanych lub przekształconych. Tyle wniosków wysłanych przez samorządy wpłynęło do kuratoriów od 1 września 2023 r. do 31 maja 2024 r. Na Mazowszu jest to 14 wniosków w sprawie likwidacji, na Śląsku - 13, a w województwie lubelskim – 9.

Likwidacja 246 małych szkół? Jest odpowiedź resortu edukacji

Wiceszefowa MEN została zapytana w TOK FM o doniesienia "Gazety Wyborczej". Nie sądzę, żeby ten proces likwidacji małych szkół miał przebiegać na jakąś większą skalę - odpowiedziała w piątek wiceszefowa MEN Joanna Mucha.

Wskazała jednak, że widoczna jest zapaść demograficzna w szkołach oraz, że liczba uczniów w poszczególnych szkołach jest rozłożona nierównomiernie. Zwróciła uwagę, że w szkołach wiejskich i w szkołach w małych miastach uczniów jest bardzo mało, a w dużych miastach klasy są przepełnione. Jeśli chodzi o małe miasta, małe szkoły, dajemy bardzo dużą swobodę samorządom. Natomiast myślę, że raczej będzie dochodziło do sytuacji, w których do tej małej szkoły zostanie dołączony oddział przedszkolny, być może żłobkowy - powiedziała. Dodała, że chodzi o to, by małe szkoły mogły być bardziej elastyczne.