Kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem - planowane zmiany

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu m.in. wzmocnienie wartości orzeczeń sądów rodzinnych w kwestii kontaktów z dzieckiem. Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno prawa cywilnego, jak i karnego. W Kodeksie karnym ma bowiem pojawić się nowy typ przestępstwa. Nowe przepisy są na etapie opiniowania, mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu utrudniania kontaktów

Zgodnie z projektem, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, jeżeli dobro dziecka będzie zagrożone, w tym na skutek niewykonywania orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka.

Nowe przepisy wprost zatem określają, iż utrudnianie orzeczonych kontaktów będzie traktowane jako zagrożenie dobra dziecka.

Obecnie pojęcie „zagrożenia dobra dziecka” jest klauzulą generalną, niedookreśloną. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd wydaje odpowiednie zarządzenia, które de facto ograniczają władzę rodzicielską. W szczególności sąd może:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.