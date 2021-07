Kontakty z dzieckiem a kwarantanna – MS chce zmiany przepisów

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

Kontakty z dzieckiem utrudnione przez kwarantannę

Resort sprawiedliwości proponuje Ministrowi Zdrowia zmianę przepisów, która stanowi odpowiedź na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do RPO zwrócił się obywatel, którego dwie córki wraz z matką mieszkają w Słowacji. Pomimo tego, iż mężczyzna ma orzeczone kontakty z dziećmi, od wybuchu pandemii się z nimi nie widział. Nie może sobie bowiem pozwolić na ciągłe przebywanie na kwarantannie.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. wynika, że wyjątki od obowiązku kwarantanny podczas powrotu do Polski nie obejmują sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody. Według wydanego niedawno przez Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowacji zarządzenia, zasad transgranicznej kwarantanny nie stosuje się w tym państwie m.in. wobec osób wjeżdżających w celu realizacji prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie sprawowania naprzemiennej opieki nad dziećmi lub prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem.

Istnieje zatem możliwość, by obywatel udał się do Słowacji w celu kontaktu z dziećmi, jednak powrót z nimi o Polski wiąże się z kwarantanną.

RPO przytacza również sytuację innego wnioskodawcy, którego córka na stałe mieszka w Szwecji. Z powodu pandemii nie doszło do zaplanowanego przylotu córki do Polski. Ojciec zrezygnował z wyjazdu do Szwecji na koniec roku szkolnego i z przyjazdu z córką do Polski. Powodem była 14-dniowa kwarantanna, która objęłaby córkę, ojca i wszystkich domowników.

Wniosek RPO o podjęcie prac legislacyjnych

Adam Bodnar w związku z tymi skargami zwrócił się do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyka o podjęcie prac legislacyjnych.

W czerwcu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia odpisało, iż rozporządzenie Rady Ministrów z 12 czerwca, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zniosło obowiązek kwarantanny dla przekraczających granicę z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek utrzymano tylko dla przekraczających granicę zewnętrzną (również w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r.).

O zmianę przepisów wystąpił do Ministra Zdrowia resort sprawiedliwości. W piśmie z 20 lipca 2021 r. Sekretarz Stanu Michał Woś zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) propozycji, które mają stanowić odpowiedź na wniosek RPO.

„Jak wynika z § 2 ust. 2 rozporządzenia, dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy nałożony został obowiązek kwarantanny. Wyjątki od obowiązku kwarantanny przewidziane w § 3 w ust. 2 rozporządzenia nie obejmują sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi, orzeczonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą. Przewidują jednak wyjątki dla np. uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki; dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem” – czytamy w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje:

1) dodanie w § 3 w ust 2 pkt 31 w brzmieniu:

„31) przez osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa w terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty.”;

2) dodanie w § 3 w ust 3 pkt 17 w brzmieniu:

„17) pkt 31 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej prawo do kontaktów z małoletnim poprzez okazanie odpisu orzeczenia sądu lub ugody zawartej

przed sądem w języku polskim, a jeżeli jest to orzeczenie lub ugoda zawarta w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, w języku angielskim.”

Jak podkreślił Michał Woś „celem orzeczeń oraz ugód ustalających sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, czy określających zakres kontaktów z dzieckiem, jest zarówno zapewnienie pieczy nad małoletnim, jak również utrzymanie naturalnych relacji. W sytuacji rozdzielenia jednego z rodziców od dziecka ich osobiste kontakty są szczególnie potrzebne dla prawidłowego rozwoju i zachowania właściwych więzi rodzinnych".

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich