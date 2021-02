Dobro dziecka a kontakty z ojcem

Zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem

„Sąd zakazał mi kontaktów z dzieckiem. Czy ta sytuacja może ulec zmianie?” (Krzysztof)

Zgodnie z art. 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.





Warto jednak pamiętać o art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Przykładowo, biorąc pod uwagę dobro dziecka sąd uchyla rodzicowi zakaz kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie wskazuje na czym ma polegać ograniczenie takich kontaktów.

Sąd zmieniając orzeczenie, w którym zakazano kontaktów, może również nie orzekać o ich ograniczeniu.

Należy pamiętać, iż w każdym przypadku decyduje tu wzgląd na dobro dziecka.

Dobro dziecka – definicja

Dobro dziecka jest klauzulą, do której odwołuje się wiele przepisów w prawie rodzinnym. Nie istnieje jednak legalna definicja tego pojęcia. Z jednej strony może to utrudnić określenie czym tak naprawdę jest dobro dziecka, z drugiej zaś pozwala na zachowanie aktualności pomimo zmieniających się realiów.

Dobro dziecka – orzecznictwo

Do przykładowych orzeczeń, w których możemy odnaleźć próbę zdefiniowana pojęcia dobra dziecka należy postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. (II CA 1/16).

„Nie ma definicji ustawowej zwrotu "dobro dziecka". Wypełnienie jego znaczenia powinno być dokonywane w konkretnych okolicznościach faktycznych zwłaszcza, jeżeli wskazują na zaistnienie sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko, wymagającej ingerencji ze strony innych podmiotów, w tym także sądu. Wyszczególnić należy uprawnienie do ochrony życia i zdrowia oraz wszelkich działań ze strony innych, które powinny zapewnić warunki do spokoju, prawidłowego, niezakłóconego rozwoju, poszanowania godności i udziału w procesie decydowania o jego sytuacji oraz zaznaczyć, że jest to zbiór niewyczerpany” – uznał sąd.

