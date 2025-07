Empatia zamiast strachu? Apel w sprawie małoletnich pasażerów

Kontrolerzy powinni być świadomi emocji dzieci i podchodzić do nich z empatią stosowną do ich wieku - podkreśla Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Do biura RPD wpływa wiele zgłoszeń dotyczących łamania praw dziecka w środkach transportu publicznego.

RPD pisze do marszałków województw

1 lipca 2025 r. Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się w tej sprawie do marszałków województw. W swoim piśmie apeluje o przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla kontrolerów, a także o uwrażliwienia ich na potrzeby małoletnich. RPD proponuje też rozważenie zorganizowania specjalnej kampanii informacyjnej. Dotyczyłaby ona praw dzieci w środkach transportu oraz odpowiedzialności osób dorosłych za ich bezpieczeństwo.

Niepokojące sygnały

Do biura rzeczniczki dociera sporo zgłoszeń dotyczących niewłaściwego zachowania zarówno osób kontrolujących, jak i kierowców pojazdów. „Ze zgłoszeń wynika również, że działania kontrolerów ukierunkowane są na bezwzględne nałożenie kar, opłat dodatkowych, zastraszenie i tworzenie sytuacji stresowych oraz nacechowane są brakiem uprzejmości wobec małoletnich, oczekujących w wielu przypadkach na pomoc, wsparcie w trudnej dla nich sytuacji, udzielenie im niezbędnych informacji oraz umożliwienie opuszczenia przez małoletniego środka transportu na docelowym przystanku. Często małoletni w takich sytuacjach stresowych, potrzebują wsparcia, zrozumienia i indywidualnego podejścia” – pisze Monika Horna-Cieślak.

Potrzeba zrozumienia dziecka

I podkreśla, iż kontrolerzy powinni być świadomi emocji dzieci i podchodzić do nich z empatią. Rzeczniczka proponuje, by kontrolerzy zadawali dzieciom pytania w sposób przyjazny i zachęcający do dialogu. Powinni też informować młodego pasażera o możliwości zwrócenia się o pomoc rodzica.

„Ważny jest również aspekt wykazania zrozumienia w sytuacjach, gdy dzieci mogą mieć problemy z posługiwaniem się biletem, brakiem dokumentu tożsamości czy też z dojechaniem do stacji docelowej. Z punktu bezpieczeństwa małoletniego ważne jest, aby mógł on kontynuować podróż do celu, do którego zmierzał i aby nie został wysadzony na przypadkowej stacji np. tam gdzie jest przeprowadzona kontrola” – wskazuje rzeczniczka.