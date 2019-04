Emerytura plus podpisana przez prezydenta - wypłata w maju 2019 r.

Emerytura plus podpisana

Emeryci i renciści mogą być spokojni – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – zostanie wypłacone już w maju 2019 r. – To dobry dzień dla polskich seniorów i kolejny krok na mapie polityki senioralnej państwa – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Trzynasta emerytura

Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to 10,8 mld zł. Co ważne, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o świadczenie „Emerytura+” – pieniądze zostaną wypłacone z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

reklama reklama



Kto otrzyma dodatkowe świadczenie?

„Emerytura+” obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+", jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia.

Polecamy: PPK dla pracownika

Ocena

– „Emerytura+” odpowiada na oczekiwania Polaków. Potwierdzają to badania CBOS, który w marcu br. zapytał Polaków o ocenę tzw. Nowej Piątki PiS. I chociaż wszystkie zapowiadane rozwiązania spotykają się z przychylnymi reakcjami społecznymi, to „Emeryturę+” popiera aż 84 proc. ogółu badanych. To najlepszy wynik spośród wszystkich propozycji Nowej Piątki – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Termin wypłaty nowego świadczenia

Większość świadczeń, jak wskazuje szefowa resortu rodziny, zostanie wypłacona z majową emeryturą lub rentą. Część osób może jednak otrzymać świadczenie już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy. Niektóre świadczenia rolnicze są natomiast wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy otrzymają „Emeryturę+” dopiero w czerwcu.