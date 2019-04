Emerytura plus - bez wniosku 888 zł na rękę

Jestem głęboko przekonana, że projekt "Emerytura plus" zostanie przyjęty przez Senat - powiedziała w czwartek (red. 11 kwietnia 2019 r.) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że pierwsze wypłaty zostaną skierowane do emerytów i rencistów prawdopodobnie 30 kwietnia 2019 r.

"Dzisiaj debata w Senacie, myślę, że ten projekt nie wróci już do Sejmu" - powiedziała w czwartek na antenie Jedynki Polskiego Radia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Dodała, że gdy ten projekt zostanie przegłosowany i przyjęty przez Senat, "a jestem głęboko przekonana, że tak się stanie, będziemy czekać na podpis pana prezydenta".

reklama reklama



Minister Rafalska podkreśliła, że pierwsze wypłaty świadczenia w wysokości 888 zł "na rękę" zostaną prawdopodobnie skierowane do emerytów i rencistów 30 kwietnia.

Polecamy: PPK dla pracownika

Szefowa MRPiPS zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone uprawnionym "z automatu". "Emeryci mogą być spokojni, renciści również, nie ma potrzeby składania wniosku, jak przy innych świadczeniach" - powiedziała. Dodała, że osoby uprawnione do świadczenia dostaną wypłatę w terminie, "w którym otrzymują wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia".

"Wszystkie osoby, które mają tytuły ubezpieczeniowe, również osoby, które mają decyzje rodzicielskiego świadczenia rodzicielskiego - emerytury matczyne - otrzymają to jedno dodatkowe świadczenie Emerytura plus" - powiedziała.

W czwartek na dwudniowe posiedzenie zbiera się Senat, który zajmie się ustawą o świadczeniu "Emerytura plus". Przewiduje ona, że emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł brutto (ok. 888 zł netto). Ustawę w środę bez poprawek poparła senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia). Ustawa jest realizacją jednego z punktów tzw. nowej piątki PiS.