Emerytura plus w 2019 r. - kwota netto i brutto

Emerytura plus w 2019 r.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Będzie ono wypłacane w maju w kwocie 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto.

Dodatkową pomoc dla emerytów i rencistów w postaci "trzynastej" emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. "Powyższą zapowiedź proponuje się zrealizować przez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich świadczeniobiorców" – podali autorzy projektu w uzasadnieniu.

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.

Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

Emerytom i rencistom zostanie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto (bez podania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). "Typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł" – informują autorzy projektu.

Świadczenie będzie przysługiwało 9,72 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wynosi ponad 10,7 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych" – czytamy w uzasadnieniu projektu. (PAP)

Autor: Rafał Białkowski

