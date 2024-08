Ubezpieczeni zdecydowali - ZUS czy OFE. Wpłynęło ponad 15,7 tys. deklaracji. Kolejne okno transferowe za 4 lata

Po co nakrętki są przymocowane? Od 2025 w automatach tylko bez nakrętek? Sklep będzie musiał przyjąć butelki i opakowania po wodzie, soku, nektarze czy mleku. Co za paranoja pomstują Polacy

Od 1 lipca 2024 r. wszystkie plastikowe nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do butelki czy kartonu. Minister Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Kloska mówi: "Myślę, że nikomu nic się nie stanie z tego powodu, że ta nakrętka jest na trwałe przystawiona". My pytamy, w takim razie dlaczego w 2025 r. butelki oddawane do automatów mają być bez nakrętek? To kolejna legislacyjna paranoja: ze złością zarzuca społeczeństwo!