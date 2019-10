Czy uczestnik PPK ma wpływ na sposób inwestowania gromadzonych środków?

Czy uczestnik PPK będzie miał wpływ na sposób inwestowania środków w funduszach zdefiniowanej daty?

Co do zasady osoba zatrudniona, która nie zrezygnuje z oszczędzania w PPK zostanie przypisana do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla jej wieku. Polityka inwestycyjna funduszy w ramach PPK będzie zmieniać się automatycznie w taki sposób, by w miarę zbliżania się do docelowego wieku (60 r.ż.) ryzyko inwestycyjne malało.

Uczestnik PPK, w trakcie oszczędzania może dokonać konwersji lub zamiany środków dotychczas zgromadzonych w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku na jednostki uczestnictwa innego funduszu, który w ocenie tego uczestnika, będzie lepiej dostosowany do jego potrzeb inwestycyjnych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego.

Zatem uczestnik PPK może wybrać fundusz realizujący inną politykę inwestycyjną, bardziej lub mniej ryzykowną niż jego docelowy fundusz zdefiniowanej daty. Zmiany funduszu zdefiniowanej daty uczestnik może dokonywać wielokrotnie, a jedynym ograniczeniem korzystania z tej możliwości jest treść art. 45 ust. 3 ustawy o PPK wprowadzającego zasadę, że realizacja w danym roku kalendarzowym tylko dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Korzystając zatem z mechanizmu konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, uczestnik może ulokować wszystkie środki zgromadzone w PPK w funduszach innych niż te zdefiniowane dla jego wieku ale zgodnych z jego oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez niego ryzykiem.

Dodatkowo, ustawa o PPK umożliwia określenie podziału wpłat do PPK do kilku funduszy zdefiniowanej daty, w tym funduszy stosujących politykę inwestycyjną, która nie jest właściwa do wieku uczestnika.

Zmiana funduszu zdefiniowanej daty jest możliwa dopiero po podpisaniu przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w imieniu danej osoby zatrudnionej.