Dlaczego oszczędzać w PPK?

Dlaczego mamy oszczędzać w PPK?

Wśród założeń PPK podkreśla się, że silny rynek kapitałowy jest niezbędny do tworzenia fundamentów gospodarki oraz zapewniania środków na finansowanie inwestycji. Dzięki zasobom finansowym uzyskanym poprzez gromadzenie środków w PPK możliwe będzie długoterminowe wzmocnienie stabilności systemu emerytalnego i finansów publicznych.

Jedną z podstawowych miar zabezpieczenia finansowego grupy emerytów jest stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości pierwszego świadczenia do ostatniego wynagrodzenia. Im jest ona wyższa, tym wyższy poziom emerytury, im niższa, tym niższa siła nabywcza świadczenia. Z prognoz ZUS oraz innych instytucji analizujących zagadnienie stopy zastąpienia wynika, że ok. 2050 r. wskaźnik ten obniży się do poziomu ok. 30% Co więcej, przy obecnych warunkach nabycia prawa do emerytury stopa zastąpienia dla kobiet wynosić będzie jedynie ok. 23%, podczas gdy dla mężczyzn będzie to ok. 35% Oznacza to, że wysokość świadczeń z systemu powszechnego może nie wystarczyć na zaspokojenie potrzeb przyszłych emerytów oraz nie pozwoli na spełnienie aspiracji kolejnych pokoleń.

Uzupełnieniem świadczeń z I i II (OFE) filaru systemu emerytalnego miały być środki gromadzone w III filarze. Jednak przez blisko dwie dekady funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polacy nie zgromadzili w ich ramach istotnych aktywów. Rozwiązania III filaru mają charakter dobrowolny i zależne są od woli uczestnika, a w przypadku PPE także od jego pracodawcy. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2017 r. w ramach PPE zgromadzono ok. 12,6 mld zł, a w programach uczestniczyło prawie 400 tys. pracowników. Z kolei w ramach IKE i IKZE od początku ich funkcjonowania założono blisko 1,9 mln kont, z których jedynie część jest aktywna. Na tych kontach Polacy zgromadzili niespełna 10 mld zł.

Prywatny charakter środków – czy na pewno?

Prywatny charakter zgromadzonych w PPK oszczędności został potwierdzony w samej treści ustawy oraz wynika z samego sposobu organizacji systemu. Zgodnie z art 3 ust. 2 ustawy o PPK: ‚‚środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK (...)”. Należy zwrócić uwagę, że środki wpłacane, a potem gromadzone w PPK są wyraźnie oddzielone od podmiotów administracji publicznej. Dodatkowo nie ma też bezpośredniego wpływu instytucji publicznych na politykę inwestycyjną PPK. Tym samym kapitał w nich zgromadzony stanowi prywatną własność uczestników planu.