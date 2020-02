Kiedy mogę rozpocząć oszczędzanie w PPK?

Warunkiem rozpoczęcia oszczędzania w PPK jest prowadzenie tego planu przez pracodawcę zatrudniającego zainteresowanego pracownika. Może się bowiem zdarzyć, że obowiązek prowadzenia PPK jeszcze go nie dotyczy. Bo choć docelowo wszyscy pracodawcy będą prowadzili PPK, program ten uruchamiany jest stopniowo – co pół roku przystępują do niego poszczególne grupy pracodawców.

Aktualnie PPK prowadzą już pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób. Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku) powinni utworzyć PPK w pierwszej połowie 2020 roku. Natomiast najmniejsi, tj. zatrudniający co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz poniżej 20 osób, utworzą PPK odpowiednio w drugiej połowie 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 roku.

reklama reklama



Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Dla przykładu, pracodawca zatrudniający 65 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku) powinien zapewnić swoim pracownikom możliwość oszczędzania w PPK w pierwszej połowie 2020 roku, tj. najpóźniej w dniu 11 maja 2020 roku zawrzeć w ich imieniu i na ich wniosek umowę o prowadzenie PPK. Z kolei pracodawca zatrudniający 25 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku) PPK powinien utworzyć w drugiej połowie 2020 roku, co oznacza, że umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników powinien zawrzeć do 10 listopada 2020 roku.

Zainteresowani oszczędzaniem w PPK pracownicy powinni pamiętać, że jeśli nie ukończyli 55 roku życia zostaną zapisani do PPK automatycznie, o ile wcześniej nie złożą deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zapisanie do PPK oznacza zawarcie na ich rzecz i w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, która będzie zarządzała gromadzonymi przez nich środkami. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, a nie ukończyli 70., zostaną zapisani do PPK, jeśli zgłoszą pracodawcy chęć oszczędzania składając stosowny wniosek. Wniosek można złożyć korzystając ze wzoru umieszczonego na Portalu PPK pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html.

Co istotne, nawet jeśli pracownik złoży rezygnację z dokonywania wpłat do PPK jeszcze przed zapisaniem go do PPK, w każdej chwili może rozpocząć oszczędzanie. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat. Wzór takiego wniosku jest dostępny na Portalu PPK pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html. Pracodawca po otrzymaniu takiego wniosku powinien niezwłocznie zawrzeć w imieniu i na rzecz tego pracownika umowę o prowadzenie PPK i rozpocząć dokonywanie wpłat do PPK. To samo dotyczy pracownika, który już po zapisaniu do PPK zrezygnował z oszczędzania. W każdej chwili może on ponownie rozpocząć oszczędzanie. Wystarczy, że poinformuje o tym pracodawcę składając mu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.