Kryteria wydania decyzji administracyjnej

Przesłanki wydania decyzji administracyjnej

Organ na podstawie faktów ustalonych w trybie procesowym ustosunkowuje się do przedmiotu postępowania w sprawie indywidualnej i podejmuje decyzję stosowania prawa. Decyzja stosowania prawa obejmuje stosowanie prawa materialnego oraz procesowego, a także w pewnym zakresie przez przepisy prawa ustrojowego i wobec tego można stwierdzić, że jako forma wykonania orzecznictwa administracyjnego, decyzja administracyjna stanowi instytucję prawną. Decyzja jest określoną czynnością procesową, bo musi istnieć w postępowaniu administracyjnym, a wywiera skutki w sferze prawa materialnego, powodując przekształcenie tego, co było interesem prawnym lub obowiązkiem prawnym. W tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z dnia 17 grudnia 1985 r. stwierdził, że „organ legitymuje przepis prawa materialnego, a nie sam przepis art. 104 k.p.a. dotyczy decyzji, jako czynności procesowej. Przepisy ustrojowe stanowią o tym, czy funkcje orzecznictwa sprawuje organ jednoosobowy czy kolegialny i jak usytuowany w administracji publicznej, a to wpływa na procedurę podejmowania decyzji i niektóre przesłanki jej ważności” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 1985 r., sygn. akt III SA 988/85; ONSA 1985, z 2, poz. 38). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 1959 r. stwierdził, że „Nadal aktualne będą przesłanki ważności decyzji administracyjnej podjętej w formie uchwały organu kolegialnego”(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1959 r., sygn. akt. I CR 211/59). Decyzja stosowania prawa jest normą jednostkową i konkretną, której treść wyraża się w ustaleniu konsekwencji prawnych stanu faktycznego albo stwierdzeniu lub stworzeniu pozycji prawnej adresata decyzji (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1959 r., sygn. akt. I CR 211/59).

W przepisach prawa materialnego decyzja administracyjna może występować pod różnymi nazwami, np. zezwolenia, pozwolenia, zgody koncesji. Nazwa użyta w przepisach nie jest istotna przy kwalifikowaniu danego aktu jako podanego rygorom procesowym ustanowionym w k.p.a.





W niektórych przypadkach tylko z samej treści przepisów materialnych wynika, że organ administrujący jest powołany do podjęcia rozstrzygnięcia będącego decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów k.p.a., a więc takiego które powinno spełniać wszystkie wymagania formalne wynikające z tych przepisów.

Elementy decyzji administracyjnej

Uzasadnienie decyzji ma podobne elementy jak orzeczenie w postępowaniu cywilnym.