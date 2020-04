Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika - warunki, forma, właściwe przepisy

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) możliwe jest zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

reklama reklama



§ 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Małżeństwo w omawianej formie może zostać zawarte tylko z ważnych powodów. Z całą pewnością nie jest to ostre określenie, którego ocena wymaga analizy danej sytuacji. W takich sytuacjach warto posiłkować się poglądami wyrażonymi w orzecznictwie.

Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego III CZP 27/70 z dnia 08.06.70: do ważnych powodów nie można zaliczyć wyłącznie okoliczności, że jeden z przyszłych małżonków stale zamieszkuje poza granicami Polski, a dodatkowo ma trudności z przyjazdem do kraju. Zatem by móc zakwalifikować daną sytuację jako ważny powód, poza trudnościami związanymi z podróżą należy dołączyć także czynniki natury społecznej czy obyczajowej. Z całą pewnością jeśli przyjazd jednego z małżonków na ślub jest połączony z nadmiernymi kosztami i trudnościami można mówić o ważnym powodzie kwalifikowanym jako przesłanka z art. 6 kro.

Z całą pewnością instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika będzie wykorzystywana głównie przez cudzoziemców, mieszkających stale zagranicą. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać możliwość zawarcia małżeństwa w takiej formie w sytuacji, gdy nupturienci przebywają w dwóch różnych szpitalach przy jednoczesnym braku możliwości zawarcia małżeństwa.

Forma pełnomocnictwa i osoba pełnomocnika

Do zawarcia umowy przez pełnomocnika konieczne jest pełnomocnictwo:

- urzędowo poświadczone;

- zawierające dane osoby z którą ma zostać zawarte małżeństwo.

Brak jest jednak jakichkolwiek ograniczeń co do osoby pełnomocnika, co więcej pełnomocnikiem może być także osoba tej samej płci, co zawierająca małżeństwo.

Pełnomocnictwo udzielone za granicą - małżeństwo w Polsce

Możliwość zawarcia małżeństwa w Polsce, przez pełnomocnika jest oceniana z punktu widzenia przepisów krajowych. Natomiast w przypadku udzielenia pełnomocnictwa stosuje się przepisy kraju, w którym zostało udzielone. Warto jednak wiedzieć, że gdy prawo krajowe miejsca udzielenia pełnomocnictwa nie przewiduje formy urzędowej, albo gdy dokument pełnomocnictwa nie musi wymieniać małżonka, z którym ma zostać zawarty związek małżeński pełnomocnictwo powinno spełniać warunki określone przez polskie przepisy.

Pełnomocnictwo w Polsce - małżeństwo za granicą

Do zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika za granicą można udzielić pełnomocnictwa w Polsce. Wystarczająca jest forma właściwa dla prawa ojczystego stron, albo prawa polskiego.

Czy obie strony mogą zawrzeć małżeństwo przez pełnomocników?

Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Jednak istotne jest by oboje nupturienci wskazali wyraźne powody, dla których zamierzają zawrzeć małżeństwo w takiej formie.

W jaki sposób można uzyskać urzędowe poświadczenie pełnomocnictwa?

Chcąc uzyskać urzędowe poświadczenie pełnomocnictwa, strona zamierzająca zawrzeć związek małżeński musi w trybie art. 563 Kodeksu postępowania cywilnego wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie tej czynności przez pełnomocnika.

Polecamy serwis: Małżeństwo