Emerytura plus - konsultacje

Trwają konsultacje programu „Emerytura+”. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Konsultacje potrwają do 28 marca br. Program ma wejść w życie już w maju.

„Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie uprawnionych będzie to ponad 9,72 mln osób. Świadczenie ma być wypłacane z urzędu, bez wypełniania wniosków.

Dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci dodatku dla każdego seniora jest jedną z deklaracji, które znalazły się w tzw. Nowej Piątce Prawa i Sprawiedliwości. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów. Celem programu „Emerytura+” ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. Zgodnie z projektem jednorazowe świadczenia pieniężne mają być wypłacone w maju tego roku.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje koordynuje Departament Ubezpieczeń Społecznych. Uwagi do projektu można kierować na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ubezpieczeń Społecznych, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa lub na adres e-mail: info@mrpips.gov.pl.