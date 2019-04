Wzmocnienie praw pracowników krótkoterminowych w UE.

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek (red. 16 kwietnia 2019 r.) wzmocnienie praw pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platform internetowych typu Uber czy Deliveroo. Obejmą one również stażystów i praktykantów. Tekst przepisów został przyjęty 466 głosami do 145, przy 37 wstrzymujących się. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie przepisów w życie.

Regulacje, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, gwarantują minimalne prawa osobom zatrudnionym krótkoterminowo lub dorywczo, pracownikom na żądanie, tymczasowym, wykonującym pracę dla platformy internetowej, a także płatnym stażystom i praktykantom, jeśli pracują oni co najmniej trzy godziny w tygodniu oraz średnio dwanaście godzin w okresie czterotygodniowym.

Firmy jednoosobowe nie zostaną objęte tymi przepisami.

Prawa pracowników krótkoterminowych

Nowe regulacje przewidują, że wszyscy pracownicy muszą być informowani od pierwszego dnia i nie później niż po siedmiu dniach, jeżeli jest to uzasadnione, o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę, takich jak opis obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie, standardowy dzień pracy lub godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy powinni również mieć możliwość odmowy, bez konsekwencji, zlecenia poza ustalonymi wcześniej godzinami pracy lub uzyskania rekompensaty, jeżeli zlecenie nie zostało odwołane w terminie.

Zapobieganie nadużyciom

Państwa członkowskie mają przyjąć środki mające na celu zapobieganie nadużyciom, takim jak ograniczenia w korzystaniu z umowy o pracę w okresie jej obowiązywania. Pracodawca nie powinien zakazywać pracownikowi, karać go ani utrudniać mu podejmowania pracy w innych firmach, jeżeli nie koliduje ona z harmonogramem pracy ustalonym z tym pracodawcą.

Okresy próbne

Okresy próbne nie będą dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony. Odnowiona umowa na to samo stanowisko nie będzie skutkowała nowym okresem próbnym.

Bezpłatne szkolenia obowiązkowe

Pracodawca zapewni również bezpłatnie obowiązkowe szkolenia, które będą wliczane do czasu pracy. Jeśli to możliwe, szkolenia takie powinny odbywać się w godzinach pracy.

Ze Strasburga Łukasz Osiński