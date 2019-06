Uwaga na oszustwa przy zakupie mieszkania lub działki!

Notariusze ostrzegają przed oszukańczymi sprzedażami mieszkań i działek

W ostatnich tygodniach na terenie Wielkopolski, a szczególnie w Poznaniu, doszło do wielu prób sprzedaży nieruchomości przez przestępców posługujących się sfałszowanymi dokumentami. Jednak dzięki czujności i profesjonalnemu działaniu notariuszy, a także dzięki dobrej współpracy z Policją i Prokuraturą, udało się udaremnić co najmniej 6 takich przestępstw. W efekcie dotychczas aresztowane zostały 3 osoby. Notariusze ostrzegają przed podejrzanymi ofertami sprzedaży nieruchomości i zalecają szczególną ostrożność przy transakcjach.

Zobacz również: Co musi zawierać umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

W tego typu przestępstwach można stracić wiele tysięcy złotych, a w najgorszym przypadku nawet dorobek całego życia. Mechanizm procederu jest następujący: najczęściej oszuści upatrują niezabudowaną lub opuszczoną nieruchomość, a dzięki danym uzyskanym lub wykradzionym z bazy ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów, uzyskują informacje o stanie prawnym nieruchomości i ich właścicielach. W dalszej kolejności przestępcy ogłaszają na popularnych portalach internetowych oferty sprzedaży nieruchomości w atrakcyjnych cenach, wobec czego szybko znajdują się chętni klienci, którzy wpłacają opłaty rezerwacyjne lub zaliczki.

reklama reklama



Następnie fałszywy sprzedający i prawdziwy kupujący udają się do notariusza chcąc zawrzeć umowę sprzedaży. Przestępcy posługują się podrobionymi dowodami osobistymi lub tak zwanymi „kolekcjonerskimi dowodami osobistymi”, zawierającymi dane prawdziwych właścicieli i nieznacznie różniącymi się od oryginalnych dokumentów. Zdarzają się też podrobienia aktów notarialnych, co jest trudne do wykrycia przez osoby niebędące notariuszami. Cechą charakterystyczną jest, że przestępcy żądają zapłaty ceny gotówką, i to nawet kilkuset tysięcy złotych. To też powinno wzbudzić wzmożoną czujność potencjalnego nabywcy. Notariusze zwracali na to uwagę zalecając zapłatę przelewem lub przez bezpieczny depozyt notarialny.

Podkreślenia wymaga profesjonalne podejście notariuszy, którzy wykrywali i natychmiast zgłaszali podejrzane transakcje organom ścigania. Pozytywnym aspektem jest dobra współpraca z funkcjonariuszami Policji i Prokuratury, którzy szybko reagowali i dokonywali zatrzymania przestępców nawet na gorącym uczynku - mówi notariusz dr Andrzej Rataj Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu.

Chcąc przeciwdziałać przestępczym praktykom, notariusze podjęli ostatnio ścisłą współpracę z prokuratorami oraz policjantami. W ramach tych działań przeprowadzone zostały między innymi wspólne konsultacje z Prokuratorem Regionalnym Maciejem Maćkowiakiem ze współpracownikami oraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu inspektorem Piotrem Mąką ze współpracownikami.