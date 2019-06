Rywalizacja na pozapłacowe benefity dla pracowników

Benefity pozapłacowe

Coraz większa rywalizacja o talenty na rynku pracy powoduje presję nie tylko na podnoszenie wynagrodzeń, lecz także na oferowanie pozapłacowych benefitów. Te stały się już koniecznością na rynku. Dodatkowe świadczenia mogą być czynnikiem umożliwiającym skuteczne pozyskiwanie najlepszych pracowników małym i średnim firmom, które muszą o nie konkurować z dużymi korporacjami. MŚP nie mają jednak swoich działów HR czy osób do obsługi programów świadczeń pozapłacowych, dlatego w ich przypadku ważna jest elastyczność, prostota i wygoda w korzystaniu z dodatkowych usług.

– W Polsce działa ponad 2 mln przedsiębiorstw, z których ok. 99 proc. to firmy mikro-, małe i średnie. Te są bardzo istotnym segmentem gospodarki, ponieważ ok. 70 proc. wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach pracuje w sektorze MŚP, który generuje też połowę polskiego PKB. Z punktu widzenia dostawcy usług medycznych jest to dla nas bardzo ważny segment i stale rosnący – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Krzysztof Świetlik, dyrektor ds. sprzedaży w Medicover Polska.

Najniższe od 28 lat bezrobocie w połączeniu z wysokim wzrostem gospodarczym powoduje coraz większą konkurencję między pracodawcami i presję zarówno na podnoszenie płac, jak i oferowanie pozapłacowych benefitów. Z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników” Sedlak & Sedlak wynika, że w ubiegłym roku dodatkowe świadczenia funkcjonowały w 71 proc. ankietowanych firm, a korzystało z nich 90 proc. pracowników.

Karnety na siłownie, fitness, ubezpieczenia na życie, opieka medyczna, samochód służbowy

Firmy dość powszechnie zapewniają karnety na siłownie i do klubów fitness (46,5 proc.) czy ubezpieczenia na życie (38,3 proc.). Trzecim najpopularniejszym benefitem jest prywatna opieka medyczna. W ubiegłym roku taki podstawowy pakiet medyczny zapewniało pracownikom 36,5 proc. firm ankietowanych przez Sedlak & Sedlak. Co istotne, to świadczenie jest też najbardziej pożądane przez samych pracowników – prawie połowa (48,4 proc.) uznała je za najatrakcyjniejsze. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy wskazany przez 20,3 proc.

– Benefity to dziś rzeczywiście must have na rynku. Warto traktować je jako czynnik, który ułatwia codzienne życie naszym pracownikom, dzięki czemu mogą się bardziej skupić na swoich zadaniach. Zamiast załatwiać mnóstwo rzeczy i poświęcać czas na ich zorganizowanie, mają to już przez firmę zapewnione – dodaje Anna Ałaszkiewicz, partner zarządzający agencji Whites.