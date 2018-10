Pozapłacowe benefity zyskują na popularności.

Konsekwencje niskiego bezrobocia

Najniższe od 28 lat bezrobocie w połączeniu ze wzrostem gospodarczym powoduje konkurencję między pracodawcami i presję zarówno na podnoszenie płac, jak i oferowanie pozapłacowych benefitów. Firmy dość powszechnie zapewniają pracownikom karty MultiSport, dodatkowe ubezpieczenia, opiekę zdrowotną i możliwość uczestniczenia w szkoleniach. Coraz więcej firm umożliwia też udział w wolontariacie pracowniczym albo inicjuje programy sportowe. Przykłady najlepszych propracowniczych inicjatyw wyłoniła rozstrzygnięta w tym tygodniu VIII edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

– Czasy, w których pracodawca mógł przebierać w pracownikach, już się skończyły. Jako pracownicy się z tego cieszymy, natomiast dla pracodawców rodzi to większe wyzwania. Oprócz podstawowych standardów pracodawcy muszą wychodzić z dodatkową ofertą, dodatkowymi benefitami i łączyć pracowników, tworzyć poczucie, że pracują w fajnej, dobrze zarządzanej, ale też przyjaznej firmie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Deficyty kadrowe

Z ostatniego „Barometru Rynku Pracy”, przygotowanego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Work Service, wynika, że problemy z brakiem specjalistów deklaruje już 49,7 proc. polskich firm, a 16,4 proc. pracodawców nie podejmuje nowych inwestycji z powodu deficytów kadrowych. Utrzymujące się od miesięcy rekordowo niskie bezrobocie, które we wrześniu wyniosło 5,7 proc., w połączeniu ze wzrostem gospodarczym i rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry powodują konkurencję między pracodawcami, presję na podnoszenie wynagrodzeń oraz większe skupienie na obszarze employer brandingu i oferowanie pracownikom pozapłacowych benefitów.

Pozapłacowe dodatki

Z jednej strony pomaga to firmom przyciągać nowych kandydatów i pozycjonować się jako atrakcyjny pracodawca. To istotne o tyle, że na rynek pracy wkroczyło już pokolenie milenialsów i generacji Z, które – jak wynika z raportu Deloitte „Liderzy Przyszłości” – od pracodawców oczekują przede wszystkim wyzwań i umożliwienia im rozwoju zawodowego. Pozapłacowe benefity, możliwość ciągłego rozwoju oraz wartości, które reprezentuje firma, stają się w ich przypadku równie ważne, co wysokość pensji.