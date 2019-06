ZUS wysyła Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego

Wysyłka Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego

Nawet jedna składka emerytalna wystarczy, by znaleźć się w gronie odbiorców listu z ZUS. Zakład właśnie rozpoczął największą w roku zbiorczą wysyłkę korespondencji tj. Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Maksymalnie do końca sierpnia trafi ona do ok. 20,5 milionów Polaków.

Stan finansów na koncie w ZUS na 31 grudnia 2018 r.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS odwzorowuje stan naszych finansów na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 31 grudnia 2018 r. i obejmuje zwaloryzowane kwoty: kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2017 r. We wskazanych kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwcowa waloryzacja ze wskaźnikiem 109,2 proc. Dodatkowo nasz kapitał z listu z ZUS ubogacony jest o wpłacone składki z całego 2018 r. Miniony rok mamy dodatkowo w IOSKU rozbity na poszczególne miesiące z przypisanymi do nich kwotami wpłaconych składek. Klienci odkładający składki w tzw. II filarze w ZUS dowiedzą się z listu również jak wygląda stan ich subkonta. Obok kwoty ogólnej, stan subkonta oraz kwota przekazana przez ZUS do Otwartego Funduszu Emerytalnego (jeżeli klient odkłada jeszcze środki w OFE) przedstawione są z wyróżnieniem składek, które należało odprowadzić i które zostały rzeczywiście odprowadzone. W większości przypadków obie kwoty są tożsame.

reklama reklama



Ubezpieczeni mający minimum 35 lat

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy. Pamiętajmy przy tym, że te wyliczenia to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami co do dalszej kariery zawodowej.

Polecamy: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Co najmniej jedna składka

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS trafi do ok. 20,5 mln osób, które mają opłaconą w ostatnich 20 latach przynajmniej jedną składkę na swoje ubezpieczenie emerytalne lub posiadają wyliczony już kapitał początkowy, który odtwarza składki płacone przed 1999 r. Blisko 2,5 mln z nich otrzyma tą korespondencję elektronicznie, na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

- Zachęcam każdego naszego klienta do przeczytania korespondencji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To bardzo ważne by mieć świadomość stanu swoich finansów odkładanych na emerytalną przyszłość. Równie istotne jest zweryfikowanie czy pracodawca odprowadza za nas rzetelnie składki. List z ZUS to nasza przyszłość, więc okażmy jej należytą troskę – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co niezwykle istotne: IOSKU napisana jest prostym językiem, a dodatkowo zawiera instrukcję jak czytać poszczególne pozycje danych. Już w ubiegłym roku klienci docenili formułę przekazywanej informacji i przejrzystość tekstu.

Wysyłka Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego powinna zakończyć się do 31 sierpnia tego roku.