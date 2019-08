Seniorze, złóż wniosek o świadczenie "Mama 4+"!

Seniorze, możesz wnioskować o „Mama 4+”. Zrobiło to ponad 56,5 tys. osób!

Już 48,9 tys. seniorów otrzymuje świadczenie „Mama 4+”. W ramach programu, który wszedł w życie w marcu, wciąż można składać wnioski. – Jeśli w naszej społeczności jest senior, komu może przysługiwać świadczenie, powiedzmy mu o takiej możliwości – apeluje Bożena Borys-Szopa, minister rodziny.

„Mama 4+” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci, a dzisiaj nie mają prawa do najniższego świadczenia emerytalnego.

160 wniosków złożyły osoby powyżej 90 lat

Od początku działania programu - czyli od marca - do końca lipca, świadczenie otrzymało 48,9 tys. seniorów, w tym 17,7 tys. zł – świadczenie pełne, a 31,2 tys. – świadczenie dopełniające. Przeciętna kwota świadczenia dopełniającego wyniosła 305,63 zł w przypadku mężczyzn oraz 352,76 zł – w przypadku kobiet.

Według najnowszych danych o świadczenie ubiegało się 53,7 tys. kobiet i 115 mężczyzn. W kategorii wieku najwięcej ludzi składających wniosek jest w przedziale od 60 do 69 lat, bo aż 40,9 tys. Co ciekawe aż 160 wniosków złożyły osoby w wieku od 90 do 99 lat!

– To rodzice, którzy przez wiele lat wychowywali większą liczbę dzieci, a do niedawna nie otrzymywali nawet minimalnej emerytury. Właśnie dlatego powstał program „Mama 4+” – by wspierać osoby, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz wychowywania czwórki lub więcej dzieci, a dzisiaj znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – podkreśla minister Bożena Borys-Szopa.

Czym jest program „Mama 4+”?

O prawie do świadczenia decyduje nie tylko liczba dzieci, ale i wiek. Mama4+ jest dla osób w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na 2019 rok na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano w budżecie ponad 801 mln złotych.

Do 26 lipca br. wpłynęło 56,5 tys. wniosków o świadczenie „Mama 4+”.