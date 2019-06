Tata i mama w pracy - przykłady dobrych praktyk w firmach

Praktyki ułatwiające godzenie życia prywatnego z zawodowym

Ojcowie czytający bajki w działającym w siedzibie firmy punkcie przedszkolnym; specjalny program dedykowany powracającym z urlopu macierzyńskiego paniom czy firmowa grupa dyskusyjna, której członkowie wymieniają się praktyczną wiedzą o wychowaniu lub poradami dotyczącymi zaufanego lekarza, bądź niani. Takie rozwiązania funkcjonują w śląskiej firmie Future Processing. To wyraz szczególnej dbałości o pracownika, fundamentu kultury gliwickiej spółki technologicznej, która na pierwszym miejscu stawia potrzeby swoich ludzi.

Ponad 80 proc. ojców chciałoby spędzać więcej czasu z dziećmi i bardziej angażować się w ich wychowanie stwierdza raport „Powrót taty” opracowany przez Nationale-Nederlanden. Gliwicka firma zapewnia taką możliwość.

Czytanie bajek w przedszkolu firmowym

Programista z Future Processing, Mateusz Łyczek brał udział w czytaniu bajek dzieciom. Do punktu przedszkolnego „Fantastyczna Przygoda”, działającego w kampusie tej gliwickiej firmy, uczęszcza dwójka jego dzieci.

– Czytanie bajek było u nas w domu czymś naturalnym - robimy to wspólnie codziennie. Dlatego bardzo chętnie korzystam z możliwości czytania w naszym firmowym punkcie przedszkolnym. Z uwagi na odległość nie byłoby możliwe, gdyby moje dzieci uczęszczały do rejonowej placówki. Taka wizyta to dodatkowa okazja do spędzenia wspólnie czasu w takiej porze, gdy większość ojców nie ma na to szans. To także okazja na zainteresowanie innych dzieci tym, o czym lubią słuchać moje własne. Bo do czytania wybieramy to, co lubimy czytać w domu - bajki, które niekoniecznie są obecnie "modne", ale takie, które uczą dzieci o ważnych w życiu rzeczach. Czytanie, będąc otoczonym gromadką zasłuchanych dzieci, jest bezcenne – mówi Mateusz Łyczek, programista w Future Processing.

Punkt przedszkolny wyposażony jest w sale do zajęć dydaktycznych, bibliotekę z literaturą dziecięcą oraz plac zabaw, w których maluchy mają możliwość rozwijać swoje talenty i poznawać świat. Podopieczni mają zapewniony bogaty program i możliwość wyboru zajęć dodatkowych, takich jak basen, taniec, rytmika, ju-jitsu czy robotyka. W kończącym się roku szkolnym uczęszcza tam ok. 50 dzieci pracowników FP. Jednak zainteresowanie usługą wśród pracowników firmy spowodowało, że - dzięki trwającej rozbudowie - od roku szkolnego 2019/2020 placówka będzie mogła przyjąć już niemal setkę dzieci.

Program ułatwiający powrót mam do pracy

Gliwicka firma dba także o mamy, które powracają z urlopów macierzyńskich. To dla nich przygotowała specjalny program „Mum is back to the Future”. Jego wdrożenie również było efektem impulsu ze strony pracowników.