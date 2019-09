Pomoc w zatrudnieniu i dofinansowania dla niepełnosprawnych

PFRON: 280 mln zł na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Dopłaty do zakupu wózków elektrycznych, mikrobusów czy wind, wsparcie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – to tylko niektóre kluczowe zadania realizowane w ramach programów Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel w 2019 r. przeznaczono kwotę 280 mln 270 tys. złotych.

Podczas wtorkowego briefingu w siedzibie PFRON zostały podsumowane działania Rady Nadzorczej, której prezesem jest pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Wspólnie z Prezes Zarządu PFRON Marleną Maląg przedstawili efekty dobrej współpracy, dzięki której udało się wprowadzić istotne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.

– Poprzez różnorodność programów Rady Nadzorczej realizowanych głównie we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi PFRON obejmuje wsparciem finansowym osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności we wszystkich dziedzinach życia i służy wzmacnianiu ich aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej. Niezwykle istotne w działaniach Rady Nadzorczej, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, związków zawodowych, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych, były programy prozatrudnieniowe, dzięki którym osoby niepełnosprawne znajdują pracę. Wśród tych programów znalazły się rozwiązania, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym zarówno w dobrym przygotowaniu się do wykonywanej pracy jak również w utrzymaniu tego zatrudnienia. Łączny budżet na ten cel wyniósł ponad 19,5 mln zł – mówił minister Krzysztof Michałkiewicz.

Więcej miejsc pracy

Programy prozatrudnieniowe są ważnym efektem działań Rady Nadzorczej PFRON. – By zwiększyć promocję tych programów stworzyliśmy i przeprowadziliśmy specjalną kampanię pod hasłem „Aktywni plus”, której celem było zwrócenie uwagi na ważne rozwiązania i nowe formy wsparcia w szukaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. W ramach kampanii przekonaliśmy do współpracy nowych partnerów, którzy już zadeklarowali nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Są nimi Poczta Polska, Grupa Enea oraz Orlen, a już wkrótce do tego grona dołączy największy bank w Polsce PKO BP – zaznaczyła prezes PFRON Marlena Maląg.

W pakiet programów prozatrudnieniowych wchodzą: program „Praca-Integracja” (z budżetem 5,11 mln zł), mający zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółkach skarbu państwa; „Stabilne zatrudnienie” (z budżetem 6,8 mln zł) – program, który ma zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych oraz program „Absolwent” (7,4 mln zł), wspierający zatrudnienie osób niepełnosprawnych mających wyższe wykształcenie.