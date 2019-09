Podwyżka świadczeń dla osób niepełnosprawnych od 2020 r.

Coraz wyższe wsparcie dla niepełnosprawnych

W 2018 roku na wsparcie przeznaczyliśmy ok. 19,5 mld złotych, o ok. 4 mld złotych więcej niż miało to miejsce cztery lata temu. W 2015 roku wsparcie wyniosło ok. 15,5 mld złotych.

- Środki finansowe przeznaczane na wsparcie osób niepełnosprawnych będą jeszcze rosły, ponieważ w 2020 roku najbogatsi podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, która będzie głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całość pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie osób niepełnosprawnych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został uruchomiony 1 stycznia 2019 roku. Ma on na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne lub finansowe osób niepełnosprawnych.

- Pracom nad Funduszem przyświecała idea, stworzenia przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych – bez dyskryminowania jakiejkolwiek grupy osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne czuły wsparcie państwa na każdym polu – mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Michałkiewicz zauważa, że na tegoroczne działania w ramach Funduszu zabezpieczono ok. 647 mln złotych.

Świadczenia w górę

To nie wszystko, bo rząd nie przez ostatnie cztery lata podniósł wysokość świadczeń adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Niektóre świadczenia wzrosły pierwszy raz w historii (specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna), inne (jak zasiłek pielęgnacyjny) podwyższono po kilkunastu latach.