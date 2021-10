300 plus - coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do kiedy należy dopełnić formalności?

Wniosek o 300 plus do końca listopada 2021 r.

87 mln złotych trafiło do 290 tys. dolnośląskich uczniów. W całym kraju ZUS wypłacił 1,2 mld zł w ramach programu "Dobry start". Pieniądze dostało już ponad 4,3 mln dzieci w całej Polsce. Do tej pory rodzice wysłali ponad 3 mln wniosków. O 300 + można się starać już tylko do końca listopada.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

- Dolnoślązacy wysyłają wnioski najczęściej korzystając z własnego, bankowego konta tak jak to robili do tej pory – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To są rodzice, którzy złożyli wnioski najszybciej i już dawno zdążyli zapomnieć o wydanych pieniądzach - dodaje.

Pomoc w złożeniu wniosku

Według rzeczniczki, na Dolnym Śląsku większość rodziców i opiekunów składa online wnioski samodzielnie.

– Z pomocy naszych konsultantów zarówno w ZUS jak i podczas dyżurów w mobilnych punktach w placówkach gminy, korzystają mieszkańcy głównie małych miejscowość, którzy nie maja Internetu i do tej pory składali w swoich gminach wnioski papierowe. Tym osobom nie tylko pomagamy wypełnić wniosek, ale także zakładamy konta na PUE ZUS, kserujemy załączniki i wysyłamy dokumenty do ZUS – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka podkreśla, że to zaawansowane systemy informatycznie ZUS pozwoliły na tak szybką obsługę wniosków i wypłatę pieniędzy.

W ramach programu ZUS wypłaca tzw. „wyprawkę” w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o wypłatę z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o wypłatę (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Pieniądze z programu "Dobry Start" są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

300 plus - infolinia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia 300 plus. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów. Infolinia będzie działać tylko do końca października.

Więcej: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start