Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

ZUS: większość uprawnionych złożyła wnioski o "Dobry start"

Ponad 90 proc. uprawnionych osób złożyło już wnioski w ramach programu "Dobry start". Na konta rodziców i opiekunów trafiło już ponad 1,1 mld zł – poinformował PAP we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o tzw. 300 plus można składać do końca listopada.

Od 1 lipca do końca listopada tego roku można składać wnioski o wypłatę 300 zł z programu "Dobry start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie składa się wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zwróciła uwagę, że większość uprawnionych osób złożyła już wniosek o świadczenie "Dobry start". "Sprawna obsługa tego zadania przez ZUS była możliwa dzięki elektronizacji i automatyzacji. W ostatnim czasie mocno na to postawiliśmy i widzimy już tego efekty. Zaawansowane informatycznie systemy pozwoliły na szybką obsługę wniosków i wypłatę pieniędzy. Automatyzacja pozwoliła również odciążyć pracowników ZUS" – podkreśliła prof. Uścińska.

Najwięcej wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Z danych podanych przez ZUS wynika, że najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości elektronicznej (63,2 proc.), Platformy Usług Elektronicznych (27,8 proc.) oraz portalu Emp@tia (9,0 proc.) Zdecydowana większość wniosków została obsłużona przez automat.

Największą grupę osób, na które wypłacono świadczenie "Dobry start" stanowiły dzieci w wieku od 7 do 14 lat (68,8 proc.). Najwięcej dzieci, na które przyznano i wypłacono to świadczenie uczęszcza do szkół podstawowych (67,7 proc.), liceów ogólnokształcących (13,8 proc.) oraz techników (13,4 proc.).

Najwięcej świadczeń "Dobry start" przyznano w województwie mazowieckim – dla 581,0 tys. dzieci, a dla 558,3 tys. dzieci zrealizowano jego wypłatę. Natomiast najmniej świadczeń przyznano w województwie opolskim – dla 87,6 tys. dzieci, a dla 84,8 tys. dzieci zrealizowano ich wypłatę.

Od 1 lipca, czyli od uruchomienia naboru wniosków o "Dobry start", ZUS przelał ponad 1,1 mld zł na konta rodziców i opiekunów w ramach tego programu.

300 zł w ramach programu "Dobry start"

Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

W ramach programu ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, lub 24 lat - w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/